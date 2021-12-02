Жители Крыма показали на видео, как разбушевался водопад Учан-Су в Ялте после ливней

Знаменитый водопад Учан-Су в Ялте вновь набрал силу после мощных ливней, которые шли несколько дней на полуострове. Местные жители опубликовали в Сети видео, где запечатлена зимняя красота крымских гор и самого водопада, передает ФАН.

Учан-Су — самый высокий водопад в Крыму: с высоты 98,7 метра вода падает и разбивается о скалы. Название водопада в переводе на русский язык означает «летящая вода». Сейчас он полностью оправдывает свое название.

«Очень красиво. Несмотря на то, что живу здесь всю жизнь, Учан-Су меня всегда впечатляет своими видами», — написала под видео Елена Бородина.

«Ездили туда с мужем. Ближе чем на десять метров к нему не подойти — будешь весь мокрый», — добавила Алиса Макарова.

«Когда стоишь рядом, такое впечатление, что турбина реактивного самолета ревет. Такая мощь!» — отметила Элла Арикова.

Пользователи Сети также отмечают, что, к сожалению, чистейшая горная вода просто уходит в море. Люди предлагают максимально использовать природные источники для питания города, чтобы не повторилась ситуация, когда в прошлом году в Ялте и других районах приходилось вводить графики подачи воды.

При этом в декабре прошлого года власти города все же начали подачу воды населению из озера Могаби, которое как раз питается за счет водопада Учан-Су. До этого данный источник не использовался почти полвека, поэтому там пришлось провести необходимые ремонтные работы. В среднем забор воды составлял 2000 тыс. кубометров в сутки. Используется ли сейчас озеро Могаби для водообеспечения города, неизвестно.

Ранее ученый Борис Калинин рассказал, как украинское наследие лишает Крым пресной воды. Также эксперт объяснил, как в целом сегодня обстоят дела с водоснабжением полуострова.