Хитрости рынка: как риелторы в Крыму зарабатывают 100 тысяч на продаже одного дома

Интерес россиян к недвижимости в Крыму не спадает, это дает возможность риелторам хорошо заработать. Некоторые работают честно, другие прибегают к различным уловкам. На популярных сайтах нередко встречаются такие варианты, когда один и тот же дом продают два, три и пять разных людей и агентств. И у каждого из них — своя цена на объект.

В комментарии ФАН севастопольский риелтор Станислав Лах рассказал, почему на сайтах часто встречаются дома-близнецы по разным ценам. Во-первых, любому агенту изначально нужна своя база собственников, чтобы с ней можно было эффективно работать, поэтому у риелтора есть четыре основных способа для ее формирования.

«Первое. Риелтор сам себя рекламирует в интернете. Второе: он проработал достаточно долго в этой области, и у него есть входящий канал через рекомендации, то есть к нему обращаются сами собственники, которые хотят продать жилье. Третье: расклейка наружной рекламы, когда только входят в бизнес, то начинают искать собственников таким образом. Четвертый способ — обзвон — холодные звонки собственниками, которым они и предлагают сотрудничество», — говорит севастопольский риелтор.

Именно четвертый способ иногда приводит к появлению нескольких продавцов. Как поясняет Станислав Лах, собственники, которые не хотят платить комиссию агенту, позволяют риелтору тоже распространять их объявление, но тот уже ставит сумму сверху, которую считает необходимой, чтобы привлечь клиентов.

«Например, дом стоит 5 млн, риелтор предлагает комиссию сверху — ставит цену на 50, 100, 200 тысяч больше. Таким образом, он свою комиссию включает туда в надежде, что кто-то позвонит», ― поясняет специалист.

Pr Scr avito.ru /

Собственник может договориться о сотрудничестве хоть с пятью риелторами сразу, а те поставят на тот же «Авито» любую цену: кто первый найдет клиента, тот и заработает. Поэтому и появляется множество вариантов одного и того же объекта по разным ценам. Это, как констатирует риелтор, происходит по всей стране.

Другой вопрос — как часто удается на этом заработать? Как говорит риелтор из Симферополя Ольга Сазонова, когда она пыталась так работать, выставляя параллельно с собственником его вариант, смогла только один раз заработать, разница в цене составляла 20 тыс. рублей.

«Чаще бывает стабильная работа, когда собственник обращается ко мне напрямую, а я по разным каналам продаю его жилье. Некоторые варианты забирают быстро, но есть те, которые могут по полгода и по году болтаться. Но я стараюсь с такими не связываться», — подчеркнула риелтор.

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