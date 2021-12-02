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Ученый Калинин рассказал, как украинское наследие лишает Крым пресной воды
Общество
Ученый Калинин рассказал, как украинское наследие лишает Крым пресной воды
Новостное агентство «Харьков».  / 

Крымский ученый Борис Калинин рассказал ФАН, как прошедшие ливни на полуострове повлияли на наполняемость водохранилищ и источников, которые их питают, а также объяснил, как в целом обстоит ситуация с водой в республике.

Последние несколько дней для Крыма были не самыми спокойными из-за сильного ветра и большого количества осадков, причем как в виде снега, так и дождя. Несмотря на причиненный непогодой ущерб, непогода повлияла на питание подземных вод и различных водных источников.  

«Обильные осадки — это всегда очень хорошо для полуострова, особенно в условиях, когда перекрыт Северо-Крымский канал. Сейчас, к сожалению, нет конкретных данных, насколько точно заполнены водохранилища естественного стока, однако в местном Гидрометцентре заявили, что [это] более 106 млн кубометров. Нынешние запасы почти в три раза больше, чем перед началом прошлой зимы, — тогда у нас было накоплено почти 37 млн кубометров воды.

Так что перспективы на следующий год у нас хорошие, хотя и обещают, что в декабре выпадет меньше нормы осадков. Зима для нас — очень важное время года, поскольку за этот период в горах накапливается и формируется водоносный потенциал для водохранилищ. Дожди — тоже хорошо, но они не дают таких мощных притоков, а иногда и вовсе бесполезны, например, летом», — заявил собеседник ФАН.

Ученый Калинин рассказал, как украинское наследие Крыма лишает полуостров пресной воды
Prt Scr youtube.com / КРЫМ ГЛАЗАМИ МЕСТНЫХ

По словам Калинина, похоже, что полуостров вышел из засушливого периода, который длился больше двух лет, из-за чего почти во всех районах полуострова в свое время действовали графики подачи воды населению.

«Говорить о том, что у нас все хорошо, я считаю, еще рано, поскольку максимальный объем воды в водохранилищах естественного стока составляет 250 млн кубометров. При этом на начало осени у нас в них было накоплено почти 130 млн кубометров, сейчас же там 106 млн, хотя осенью у нас только в октябре не выпало больше месячной нормы осадков.

Но зима для нас в этом плане — главный период года, по итогам которого будет понятно, как дальше будет складываться ситуация. В целом даже при отсутствии обильных осадков, я думаю, проблем в 2022 году с водой не будет, поскольку у нас уже получают воду из скважин в больших объемах, что экономит ресурсы водохранилищ. При этом в следующем году планируют пробурить еще не менее 35 скважин», — сказал ученый.

Борис Калинин считает, что сейчас одна из основных проблем — это водопотери из-за изношенных труб. Он отметил, что почти во всех районах (за редким исключением) они превышают 50%, а где-то этот показатель — до 80%, хотя ремонтом и переукладкой труб занимаются с прошлого года. Все благодаря «богатому украинскому наследию», заключил собеседник издания.

Напомним, ранее эколог Дмитрий Захаров оценил последствия строительства новой дороги в Крыму вдоль Аянского водохранилища. До этого глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк заверил, что водохранилище не пострадает во время работ.

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крым вода водохранилища
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