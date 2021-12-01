Ресторатор Романов объяснил, как барам поможет смягчение антиковидных мер в Крыму

Крымский ресторатор Игорь Романов рассказал в комментарии ФАН, как смягчение антиковидных мер в регионе повлияет на работу общепита. Также он рассказал, как в целом сейчас чувствует себя ресторанный бизнес на полуострове.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов снял запрет на работу ресторанов, кафе, фуд-кортов, баров, закусочных и других объектов общепита, где весь персонал имеет сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции, QR-код или документ о перенесенном заболевании. Такое решение было принято на основе снижения количества заболевших COVID-19 в регионе.

Для работы в ночное время предприятиям необходимо направить обращение в произвольной форме на имя главы республики с приложением всех подтверждающих документов.

«Я считаю, что это очень своевременное решение, весь общепит очень пострадал, а ночные заведения, наверное, больше всего. Сами подумайте — что такое, например, для бара означает закрыться в 23:00, когда начинается обычно основной поток заказов… Из-за этого многие люди просто перестали посещать подобные заведения, не говоря уже о том, что было после неожиданного введения QR-кодов. Кстати, их так и не отменили, то есть коды так же надо будет предоставлять, чтобы попасть в заведения. Единственный, кто выиграл от всей этой ситуации — это различные доставки, потому что кафе и рестораны на этом фактически не зарабатывают, максимум 5-10% от общего чека и это в хорошие дни. При этом многим пришлось сократить персонал или вообще закрыться на неопределенное время, потому что в первые две недели после введения QR-кодов клиентов практически не было», — говорит собеседник ФАН.

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Сейчас, по его словам, в Крым постепенно начинают ехать туристы, а у все большей части местных жителей появляются QR-коды, поэтому постепенно начинается реанимация общепита, хоть и не такая быстрая, как того многим хотелось бы. Одна из причин — у людей стало меньше денег, при этом подорожали многие продукты и услуги персонала, поэтому пришлось повысить цены, чтобы продолжить работу.

«На данный момент продолжается бронь столиков на новогодние праздники, порядка 50–60% уже зарезервированы, мы все надеемся, что нам разрешат провести новогоднюю ночь как полагается, поскольку в прошлом году нам запретили работать. Возможно, тогда общепиту получится немного заработать, встать на ноги, чтобы потом нагнать упущенную прибыль. Посмотрим. Думаю, все сложится хорошо», — заключил Игорь Романов.

Обратим внимание, что в новой редакции указа Сергей Аксенов также смягчил режим работы цирков, театров, кинотеатров и концертных залов: теперь им можно заполнять залы до 70% — до этого разрешалось только на 50%.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о новогодних программах в крымских отелях стоимостью от 10 до 65 тысяч рублей. Также была подсчитана стоимость семейного новогоднего стола.