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Корреспондент ФАН показал обновленную за 67 млн рублей площадь Куйбышева в Симферополе
Общество
Корреспондент ФАН показал обновленную за 67 млн рублей площадь Куйбышева в Симферополе
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Сергеева

Обновленную площадь Куйбышева в Симферополе должны были открыть 1 декабря, однако из-за непогоды торжественную часть перенесли на неопределенный срок. Тем не менее сама площадь уже доступна для местных жителей.

Раньше здесь был незаконный торговый центр «Куб», за снос которого боролись больше года, но собственник через суды оттягивал этот момент, а также велась стихийная торговля.

Как стала выглядеть обновленная площадь Куйбышева в Симферополе за 67 миллионов рублей
Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Реконструкция шла с апреля 2021 года и должна была завершиться в середине октября, однако сроки несколько раз переносились, и 1 декабря стало окончательной датой. Часть времени была потрачена лишь на судебные тяжбы с владельцами незаконных объектов, построенных на площади и на их последующий снос.

На площади уложили новую плитку, установили скамейки и урны, оформили клумбы и высадили новые кустарники и деревья. Также смонтировали систему полива, а под новое освещение проложили подземные электросети, чтобы избавить объект от нависающих проводов. Все время здесь будет работать система видеонаблюдения.

«На площади появился новый объект, который, как мы думаем, понравится горожанам. Речь идет о фонтане. Уже проведены пусконаладочные работы», ― рассказали в пресс-службе администрации Симферополя.

Рядом приведены в порядок подземные переходы, а владельцам незаконной наружной рекламы выдано предписание ее демонтировать, чтобы не портить общий облик.

Как стала выглядеть обновленная площадь Куйбышева в Симферополе за 67 миллионов рублей
Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

На все было потрачено более 67 миллионов рублей. Средства выделены по соглашению между правительствами Москвы и Крыма. Уже скоро начнется украшение территории к Новому году ― появятся елка и праздничные инсталляции.

Горожане в целом позитивно оценили благоустройство площади, однако главные две претензии, которые высказывают многие ― это отсутствие правильных навесов с тенью и малое количество озеленения.

Ранее ФАН рассказывал, что некоторые предпочитают отмечать Новый год вне дома. Сегодня в крымских отелях цены на празднование Нового года очень разнятся: минимальная цена за вечер — 10 тысяч, максимальная с выступлением популярных артистов — 67 тысяч с человека.

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Все новости / Общество / Корреспондент ФАН показал обновленную за 67 млн рублей площадь Куйбышева в Симферополе
крым симферополь площадь куйбышева
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