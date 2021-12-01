Судоходство в Керченском проливе приостановилось из-за шторма

Керчь, 1 декабря. Более 100 судов со стороны Азовского моря и несколько со стороны Черного моря сейчас находятся на якорных стоянках и ждут, когда можно будет пройти через Керченский пролив.

Как сообщили ФАН в Росморречфлоте, часть судов с юга перешла в порт «Кавказ» по своим назначениям, однако большинство пережидают шторм в Черном море и поэтому не рискуют выходить.

«Все суда стоят неподвижно. Большая часть — у северного устья на якорных стоянках на рейдах. Пережидают шторм, который не завершился в Черном море. Право у капитанов на принятие таких решений есть. Пройти они могут, но не идут, это их решение», — отметил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

На данный момент официального запрета на судоходство в проливе нет, но из-за действующего штормового предупреждения суда на транзит не решаются.

Ранее ФАН рассказывал, что подобная ситуация наблюдалась и 29 ноября. Тогда около 200 кораблей застряли и ожидали прохода через Керченский пролив из-за шторма, который не давал им пройти.