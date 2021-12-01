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Аксенов призвал крымчан оставаться дома из-за штормового предупреждения

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 05:43
Происшествия
Аксенов призвал крымчан оставаться дома из-за штормового предупреждения
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Симферополь, 1 декабря. Штормовое предупреждение объявлено в ночь на среду в связи с ветром ураганной силы до 35 метров в секунду; Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Штормовое предупреждение было зафиксировано в Крыму в ночь на среду в связи с ветром ураганной силы до 35 метров в секунду и очень сильными дождями. Аксенов попросил жителей оставаться дома.

Крымский гидрометцентр во вторник сообщил, что 1-2 часа 30 ноября, ночью и утром 1 декабря в Крыму ожидается ураганный ветер 30-35 метров в секунду», — говорится в сообщении главы региона.

Аксенов призвал крымчан быть максимально осторожными, беречь себя и близких. По возможности важно оставаться дома и соблюдать меры предосторожности.

Непогода, которая обрушилась на Республику Крым, привела к падению деревьев и перебоям с электроснабжением на полуострове. Инциденты повторялись более 65 раз.

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