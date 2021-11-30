В Гидрометцентре объяснили, почему в Крыму резко изменилась погода

Заместитель начальника Гидрометцентра Крыма Вероника Шенгелай рассказала в комментарии ФАН, насколько типичная сегодня погода установилась на территории полуострова. Также эксперт сообщила, какой по погоде будет первый месяц зимы в республике.

29 ноября на Крымский полуостров обрушился ураганный ветер, который повалил деревья, лишил десятки тысяч людей электричества, а также привел к повреждениям автомобилей, домов и даже затоплению парусно-моторной яхты. Сегодня в Крыму действует штормовое предупреждение. Известно, что за всю историю наблюдений в республике был зарегистрирован ветер с максимальной скоростью 40 метров в секунду — это можно справедливо считать уже ураганным ветром.

«Это типичная погода для Крыма. Такое всегда происходит, когда у нас проходят активные фронтальные разделы или выходы южных циклонов. Накануне, 29 ноября, и сегодня ночью, 30 ноября, на территории Республики Крым проходил активный фронтальный раздел, который вызвал по всей территории полуострова дожди от больших до умеренных, а на Ай-Петри был отмечен сильный дождь — выпало 24 мм осадков. Также было зафиксировано усиление юго-западного ветра до опасных значений. Так, в центральных и южных районах он составлял 25–27 метров в секунду. При этом в городе Алушта наблюдался ураганный ветер 33 метра в секунду», — сообщила специалист.

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Вместе с тем Вероника Шенгелай добавила, что нынешние погодные условия в Крыму связаны с происходящим в Турции в том плане, что на полуострове та же синоптическая ситуация, однако сравнивать происходящее на разных берегах Черного моря не стоит, поскольку везде свой климат и свои особенности.

Кроме того, эксперт отметила, что Гидрометцентр дает прогнозы погоды на ближайшие десять дней, поэтому непредвиденных погодных условий, по сути, не бывает. Зимой же на полуострове в основном наблюдаются опасные явления в виде усиления ветра, дождя и мокрого снега, гололедицы на дорогах — все это типично для Крыма, поскольку соответствует его климату, констатировала Вероника Шенгелай.

Тем временем Гидрометцентр России дает прогноз на декабрь, в котором говорится, что температура воздуха в Крыму будет находиться в пределах нормы, однако осадки ожидаются ниже нормы.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что штормовой ветер повалил деревья и привел к перебоям с электроснабжением в Крыму. Работы по возобновлению подачи электричества в дома продолжаются.