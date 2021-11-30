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Ценные деревья Никитского ботанического сада в Ялте пострадали во время мощного урагана
Происшествия
Ценные деревья Никитского ботанического сада в Ялте пострадали во время мощного урагана
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Сергеева

Заведующий лабораторией дендрологии, парковедения и ландшафтной архитектуры, научный сотрудник Никитского ботанического сада Владимир Герасимчук рассказал ФАН, как НБС пережил накануне обрушившийся на Крым ураган.

По данным МЧС, вечером 29 ноября был зафиксирован максимальный порыв ветра ― 32 метра в секунду на территории Никитского ботанического сада, в Алуште ― 30 метров в секунду, в Симферополе ― 26 метров в секунду.

Владимир Герасимчук рассказал нам в комментарии, как растения НБС пережили такие серьезные порывы ветра. По его словам, сегодня весь день он занимался обходом арборетума четырех парков и проверкой наличия повреждений у деревьев. Такая процедура проводится всегда ― во время обходов делают фотофиксацию и записывают данные о повреждениях. Затем приступают к ликвидации последствий непогоды и лечению деревьев.

«Ветер был значительный, 32–35 метров в секунду, на территории сада. Особенно в верхней части парка. К сожалению, без пострадавших деревьев не обошлось. Есть несколько поваленных старовозрастных деревьев. Одно из них — это земляничник крупноплодный в нижнем парке, посадка еще времен первого директора сада Христиана Стевена, 1820-е годы. Дерево полностью, до основания сломано.

Затем значительно поврежден дуб пушистый 500-летний в верхнем парке на видовой площадке. Скелетная ветвь сломана у сосны алеппской — это старое дерево возрастом более 100 лет. Дерево живо, но одна ветвь повреждена значительно», — пояснил Владимир Герасимчук.

Ценные деревья Никитского ботанического сада в Ялте пострадали во время мощного урагана
ТАСС / Станислав Красильников

Повреждения в виде сломанных ветвей также получили деревья кедра гималайского, кипарисы, а несколько лавров, выросших самостоятельно, сломлены у основания. При этом цветочные растения, невысокие, приземистые, не пострадали, так как ветер «поработал» именно над высокими деревьями.

«У нас сегодня с самого утра начался обход всех территорий и работа по ликвидации последствий. Обычно сначала удаляются сломы, потом обрабатывается все фунгицидами (от гнили от насекомых. — Прим. ФАН) и далее закрашивается пострадавшее место садовой краской или садовым варом, чтобы не было открытой раны, куда попадают споры грибов. Таким образом проводится не просто удаление ветки, но и лечение дерева», ― рассказал Владимир Герасимчук.

Ранее ФАН показал видео, на котором запечатлены последствия мощного урагана в Симферополе. Так, разбушевавшийся ветер снес забор в ЖК «Жигулина роща» в Симферополе, все ограждения оказались на земле.

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