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ФАН публикует фотографии ликвидации последствий урагана в Ялте
Происшествия
ФАН публикует фотографии ликвидации последствий урагана в Ялте
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Курортная столица Крыма пережила первый удар непогоды, который привел к отключению электроэнергии у жителей и гостей Ялты, поваленным деревьям, повреждению автомобилей и сорванным крышам у домов. По прогнозам синоптиков, сегодня вечером вновь стоит ожидать ухудшения погодных условий, в некоторых районах полуострова ветер будет достигать порядка 35 м/с.

ФАН публикует фотографии ликвидации последствий урагана в Ялте
Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

На данный момент коммунальные службы занимаются ликвидацией последствий урагана в Ялте, восстанавливая город после сильного ветра и дождя. На данный момент практически все абоненты, которые были лишены электричества, уже подключены к сети, передает ФАН.

«Да, погода вчера была какая-то странная, а все началось с того, что стаи ворон начали кружиться над городом, и еще они постоянно каркали. Потом примерно в районе 18:00 начал постепенно усиливаться ветер, причем он был какой-то необычно теплый. Мы уже все подготовились к зиме, а тут передают, что температура воздуха — 18–20 градусов тепла. Еще вчера был сильный шторм, дождь и ветер, людей на улице было немного. Главное, что никто сильно не пострадал, надеюсь, что сегодня тоже все обойдется», — рассказала ФАН Анастасия, жительница Ялты.

ФАН публикует фотографии ликвидации последствий урагана в Ялте
Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Известно, что в результате падения деревьев три человека были травмированы и госпитализированы. Кроме того, из-за шторма в Ялте даже утонула парусно-моторная яхта, на ее борту не было ни топлива, ни людей. Всего же пострадало шесть судов.

ФАН публикует фотографии ликвидации последствий урагана в Ялте
Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Отметим, что в ликвидации последствий непогоды в городе задействовано 148 человек и 54 единицы техники. На данный момент ситуация стабильная, однако штормовое предупреждение продолжает действовать.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что часть домов в Симферополе осталась без отопления после урагана. Люди говорят, что у них уже включили электричество, однако отопления нет со вчерашнего вечера.

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крым непогода ялта
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