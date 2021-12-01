Новый год в Крыму: программы в отелях до 65 тысяч или домашний стол с семьей

Россияне начинают готовиться к празднованию Нового года. Самые предусмотрительные уже купили подарки и даже установили и нарядили елку. Некоторые же подсчитывают, сколько придется потратить в этом году на праздничный стол, который обычно не обходится без традиционного оливье, сельди под шубой и мандаринов.

Традиционно новогодний стол дорожает на 5–7% ежегодно. Стоимость продуктов и напитков для праздничного новогоднего стола в Крыму на декабрь 2020 выросла на 5,5% (по сравнению с 2019-м), и в этом году ожидается примерно такое же подорожание, считают экономисты. В Крымстате данные о том, во сколько крымчанам обойдется новогодний стол, пока не сообщают, там ведутся последние подсчеты. ФАН решил сам подсчитать, во сколько обойдется жителям полуострова привычный салат «Оливье» по советскому рецепту.

Из расчета по 500 граммов на человека (хотя обычно съедается и больше) считаем, на сколько выйдет хозяйке два килограмма оливье. Мы взяли за основу средние цены в магазинах «ПУД», которые есть в каждом городе и населенном пункте Крыма, а также классический рецепт этого салата.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

В итоге два килограмма оливье будут стоить примерно 433 рубля, но если взять колбасу и горошек подешевле, то цена салата снизится до 323 рублей. В прошлом году два килограмма салата стоили 383 рубля по нашим предыдущим подсчетам и 373 — по данным Крымстата.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Кстати, в этом году, несмотря на хорошую добычу лососевых, цены на красную икру все равно значительно повысились. Сегодня икру горбуши в магазинах Крыма продают от 4800 до 6500 рублей за килограмм. Но в большинстве точек этот ценник составляет 6 тысяч рублей. Красная рыба также остается дорогим деликатесом на праздничных столах — тушка лосося продается минимум за 900 рублей (хвост) и по 1400 рублей за килограмм стейка.

Как говорит ФАН ялтинская пенсионерка Мария Семенова, она на новогодние праздники всегда закупается заранее: берет продукты длительного хранения по акции, а все овощи покупает на ярмарках уже ближе к празднованию.

«Я в этом году уже чувствую, что потрачу рублей на 500–800 больше на наш с мужем стол. Алкоголь мы не пьем, икру не покупаем. Накрываем скромно: оливье, сельдь под шубой, крабовый салат, мандарины, делаю небольшой торт. Уже купила горошек с кукурузой по акции, на 45 рублей вышло дешевле, чем так бы купила, уже небольшая экономия», — рассказала женщина.

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Есть и те, кто дома готовить не планирует и отметит наступающий праздник в ресторане. Так, по словам Валерии Прутиковой из Санкт-Петербурга, они с мужем и его мамой прилетят на новогодние выходные в Ялту и будут встречать 2022 год в одном из отелей Южного берега Крыма, где уже подготовлены шоу-программа и праздничный ужин.

«Новогодняя вечеринка в отеле нам обошлась почти в 45 тысяч рублей на троих. Там будут выступление местных артистов, ужин с закусками, горячим и алкоголем, а также дискотека. В целом для нас это приемлемая цена. Не любим подолгу готовить перед праздниками и потом уставшими отмечать», — отметила Валерия.

В крымских отелях цены на празднование Нового года очень разнятся: минимальная цена за вечер — 10 тысяч, максимальная с выступлением популярных артистов — 67 тысяч с человека.

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