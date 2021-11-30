Штормовой ветер повалил деревья и привел к перебоям с электроснабжением в Крыму

Симферополь, 30 ноября. Непогода, которая обрушилась на Республику Крым, привела к падению деревьев и перебоям с электроснабжением на полуострове.

Порывы ветра до 33 метров в секунду были зафиксированы в Алуште, Ялте, Симферополе и Евпатории. За период действия штормового предупреждения выявлено 65 происшествий, связанных с падением деревьев, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма Федеральному агентству новостей.

«В связи с сильными порывами ветра, максимально было отключено 22 353 абонента на территории семи муниципальных образований. Сейчас проведено подключение 15 849 абонентов. Осталось подключить 12 108 человек, работы по восстановлению электроснабжения продолжаются», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что для устранения последствий непогоды привлечено 2463 специалиста и 799 единиц техники. На данный момент ситуация стабилизировалась.

Кадры «турецкого» шторма, обрушившегося на Крым, ранее появились в Сети. Из-за разгула стихии десятки тысяч жителей полуострова остались без электричества.