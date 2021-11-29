МЧС объявило в Крыму режим повышенной готовности из-за урагана

Симферополь, 29 ноября. Серьезное ухудшение погодных условий ожидается на территории Крыма, сообщили в главном управлении МЧС по республике.

В регионе ввели режим повышенной готовности из-за урагана, который в данный момент бушует над Турцией. Непогода уже унесла жизни нескольких человек в Стамбуле.

«Мы находимся в режиме повышенной готовности и наши сотрудники готовы к отражению возможных последствий», — цитирует Daily Storm сообщение пресс-службы МЧС.

В спасательном ведомстве добавили, что уже получили несколько сообщений о поваленных деревьях и оборванных линиях электропередач. Сотрудники коммунальных служб уже ликвидируют последствия стихии.

Аналогичный прогноз погоды МЧС предоставило и для жителей Краснодарского края. В период с 30 ноября по 2 декабря в Сочи могут пойти сильные ливни и грозы. Кроме того, ожидается подъем уровня воды в реках, добавили в МЧС.