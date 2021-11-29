Мощный ураган в Крыму повалил деревья и оставил без света часть Симферополя

Жители Крыма жалуются в социальных сетях на серьезную непогоду, которая обрушилась на полуостров. Отмечается, что порядка десяти машин пострадали от рухнувших на них деревьев, падают рекламные щиты. Из-за урагана перекрыты дороги, несколько улиц Симферополя остались без света. Туда направлены аварийные бригады, коммунальные службы приведены в повышенную готовность.

«В Ялте сейчас мигает свет периодически. Напряжение скачет. Компьютеры и телевизор то включаются, то выключаются. К нам во двор уже прилетели чьи-то вещи. Видимо, сушились на улице у соседей. При этом на улице температура — будто весна пришла: градусов 18-19 и ветер теплый. Но в целом в городе ситуация спокойная. Только деревья упавшие», — рассказала ФАН Екатерина Степанова из Ялты.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

В «Крымэнерго» ситуацию с отключением света официально пока не комментируют. Тем не менее жители Симферополя, которые дозвонились в местную аварийную службу, говорят, что им посоветовали ждать специалистов, так как заявок и звонков немало. Отмечается, что свет в столице Крыма был временно отключен из-за сработанной защиты на трансформаторных подстанциях. Тем временем в Севастополе остановили движение паромов.

Некоторые жители Крыма отмечают, что непогода пришла на полуостров из Турции. В Стамбуле ураган срывал крыши, деревья падали на линии электропередач и автомобили, что приводило к отключению света. Ранее в ГУ МЧС России по РК распространили штормовое предупреждение в связи с прохождением фронтальных разделов.

telegram.org / Янина Павленко

Так, на 29-30 ноября прогнозируется сильный ветер до 35 м/с, осадки более 30 мм в центральных и восточных районах, а также снег в горах. Жителей и гостей полуострова просят воздержаться от выхода в море, горы и на набережные.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что рестораны и кафе Крыма восстановились после летних потопов, но понесли большие потери. При этом некоторым заведениям пришлось закрыться.