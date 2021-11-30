Часть домов в Симферополе осталась без отопления после урагана

Пришедшая в Крым непогода накануне натворила много бед на полуострове. До сих пор без света сидят порядка шести тысяч человек. Упавшие от порывов ветра деревья повредили десятки машин, некоторые люди получили травмы.

Как сообщили в комментарии ФАН некоторые жители Симферополя, у них уже включили электричество, однако отопления нет со вчерашнего вечера. И если накануне температура в Симферополе составляла примерно 14 градусов тепла, то сегодня утром опустилась уже до девяти градусов, а к вечеру прогнозируют нулевую температуру.

«У нас, кроме электричества, вчера вечером и отопление вырубили. Решили, что жарко было вчера. А то, что сегодня уже похолодало и реально ветер делается все холоднее, никого не интересует. Я проснулась, а нос забит, горло болит. Квартира остыла за ночь. Очень холодно в квартире, и до сих пор отопление не включили», — рассказала Мария, жительница дома №9 по улице Куйбышева.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

На холодные батареи в соцсетях жалуются и жители других домов в городе. Отметим, что в результате непогоды в Крыму пострадали пять человек, еще двое ― в Севастополе. Это те, кто обратился за медицинской помощь. Как сообщили ФАН очевидцы, в Ялте была еще и девочка-подросток, которой на голову упала ветка дерева и рассекла лоб, однако повреждения были несерьезные, она за помощью не обращалась.

Сейчас, как сообщают в МЧС по Крыму, для ликвидации последствий после сильного ветра в республике привлечено порядка двух с половиной тысяч человек и 802 единицы техники.

Ранее ФАН сообщал, что во время мощного урагана на территории Республики Крым порывы ветра до 33 метров в секунду были зафиксированы в Алуште, Ялте, Симферополе и Евпатории. За период действия штормового предупреждения выявлено 65 происшествий, связанных с падением деревьев.