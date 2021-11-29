Бизнесмен Штукатуров назвал причины неудачи московского ресторанного бизнеса в Крыму

Севастопольский ресторатор Денис Штукатуров рассказал, почему крымские рестораны не боятся захода в регион крупных сетей, которые пока не работают на полуострове из-за угрозы попасть под западные санкции.

Штукатуров отметил, что хоть сейчас и не туристический сезон, посетителями его ресторанов в основном являются туристы, а не жители полуострова. Также на количество посетителей влияют QR-коды, которые должны быть у всех людей при посещении общепита, но таких еще мало, передает ФАН.

«У нас вообще, мне кажется, такой город, что вроде бы ресторанов и много, но тех, кто ходит по ресторанам постоянно и это для них часть жизни, их культуры, то таких, наверное, 10%, и это одни и те же люди. Севастополь у нас так и остается маленьким городом. Кто у нас в основном те люди, которые зарабатывают деньги: кто ходит в рейсы, военные, люди из сферы услуг, различных сервисов, например, такси, о бюджетниках мы не говорим, этих людей достаточно много, но это точно не целевая ресторанная аудитория. Опять же, у нас сильно развит бизнес доставки еды, причем он настолько перенасыщен и перегрет, что он забирает вообще все сливки, тем более в режиме ограничений это срабатывает очень четко. У наших людей ходить в рестораны — далеко не первая необходимость, в основном это праздник, событийность», — заявил ресторатор.

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Он отметил, что из-за санкций на Крымский полуостров не заходят крупные сети, однако ресторатор не переживает, если в республике появится McDonald's или Starbucks. Эксперт добавил, что после воссоединения с Россией в регион пытался зайти московский ресторанный бизнес, но у него ничего не получилось из-за незнания местной специфики и чрезмерной уверенности, в результате ни у кого до сих пор ничего не получилось.

«Работают те, кто сюда вошел осторожно, кто местный или жил здесь, в основном успешные — это местные предприниматели, потому что они знают местную специфику и аудиторию, сезонность, уже все процессы просчитаны. Любые ограничения для бизнеса — я не считаю, что они идут в плюс. Все должно развиваться эволюционным образом без каких-то ограничений, а санкции — это в любом случае ограничения, задерживание прогресса. Поэтому, да, конечно, нам приходится в таких условиях интенсивней работать, но живая и здоровая конкуренция сильнее влияет на развитие бизнеса», — сказал Денис Штукатуров в эфире YouTube-канала «ЮККА».

Вместе с тем ресторатор признался, что в связи со всеми ограничениями поиск сотрудников стал сложнее, однако зато сейчас в этом бизнесе работают действительно те люди, которые этого хотят.

Напомним, ранее эксперт по туризму Андрей Пылов назвал причины кадрового дефицита в курортной сфере Крыма. Он отметил, что из-за закрытых границ и ситуации с коронавирусом нарушились цепочки найма людей.