Публицист Кеворкян объяснил, почему крымчане не хотели бы жить в современной Украине

Публицист Константин Кеворкян прокомментировал ФАН заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов причастен к потере Крыма, а бывший лидер страны Петр Порошенко — к потере Донбасса. Также эксперт объяснил, почему жители полуострова не хотели бы жить в современной Украине.

На днях Зеленский сообщил, что Турчинов и Порошенко рассматриваются как одни из тех людей, из-за которых Украина потеряла Крым и Донбасс. Он отметил, что это его мнение, а также большинства украинцев.

«Это тот редкий случай, когда я могу согласиться с Владимиром Зеленским в оценке роли тех или иных персонажей в утрате различных территорий Украины в 2014 году. На Турчинове, безусловно, как на исполняющем тогда обязанности президента лежит прямая ответственность за то, что происходило на полуострове и вокруг него. Аналогичная ответственность лежит и на Порошенко как на президенте Украины в отношении Донбасса. Так что господин Зеленский здесь сказал истинную правду. Другое дело, что вопрос утраты Украиной своих территорий в 2014 году значительно шире вины конкретных двух лиц», — сказал Кеворкян.

wikipedia.org / Адміністрація Президента України

По его словам, первопричина этих событий кроется в государственном перевороте, который произошел в Киеве почти восемь лет назад — тогда внутренняя легитимность власти была разрушена, а в правительство прорвались самозванцы.

При этом многие территории, которые изначально были настроены скептически к Евромайдану, восприняли этот захват чрезвычайно болезненно и не приняли новую власть, начав искать способы отдаления от нее, отмечает собеседник ФАН.

«Не надо забывать, что причины ухода этих территорий намного глубже. Замечу, что как раз Евромайдан Владимир Зеленский сомнению не подвергает. Мы можем сделать вывод, что, называя конкретные персоналии, он стремится не к объективной оценке тех или иных событий 2014 года, а к сведению конкретных политических счетов и, соответственно, не является искренним в оценке ситуации», — заявил Кеворкян.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Публицист отметил, что жители Крыма не хотели бы жить на Украине, так как там происходит насильственная дерусификация, а также так называемая декоммунизация — таким образом власти Киева хотят стереть память о Великой Отечественной войне.

«В Крыму, как мы знаем, очень славные и трагические события связаны именно с этим периодом отечественной истории: здесь города-герои Керчь, Севастополь, было широчайшее партизанское движение, концлагеря и многое другое. То есть крымчане помнят эти страницы отечественной истории и не желают, чтобы их топтали неизвестные и пришлые люди. Ну и, конечно же, так называемый процесс деколонизации, который набирает на Украине оборот и подразумевает, по сути дела, уничтожение русского наследия Крыма, хотя это и история, и города, и промышленность, и судьбы фактически миллионов людей разных национальностей, населяющих Крым. Любой разумный человек не захочет такого для себя», — сказал эксперт.

Также Украина сегодня является самой нищей страной континента, государством, которое страдает от неонацистских группировок, гражданской войны, добавил собеседник издания. Крымчане принципиально не хотят быть частью такой страны, заключил Константин Кеворкян.

Напомним, ранее глава общественной палаты РК Александр Форманчук рассказал ФАН, почему тема Крыма закрыта для России. Также он объяснил, к чему может привести политика нагнетания со стороны Запада.