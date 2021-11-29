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Аксенов в прямом эфире попросил сократить торжественные речи при передаче новых автобусов
Общество
Аксенов в прямом эфире попросил сократить торжественные речи при передаче новых автобусов
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым  / 


В крымские города и поселки передали 53 новых школьных автобуса. Теперь, как говорит глава минобразования Крыма Валентина Лаврик, потребность в транспорте для детей закрыта.

Однако во время прямого эфира, который транслировал местный телеканал, произошел интересный случай. Глава Крыма Сергей Аксенов попросил ведущего мероприятия прекратить вести торжественные речи и скорее передать ключи от школьных автобусов представителям муниципалитетов.

«Мы кому все это рассказываем? Крымчанам интересно, чтобы автобусы передали муниципалитетам и на этой неделе они приступили к работе. А то мы друг друга тут стоим презентуем. Давайте сократим. Я читал в газете, что было написано про эти автобусы», — сказал глава РК в эфире «Крым 24».

Отметим, что средства на новые автобусы были выделены из федерального бюджета по поручению президента РФ Владимира Путина. Больше всего автобусов получили Бахчисарайский и Джанкойский районы (по восемь единиц транспорта). Всего ранее Крым получил 285 школьных автобусов.

Ранее ФАН сообщал, что киевские книгоиздатели заявили о популярности подпольной литературы на русском языке среди украинцев. Кроме того, по данным экспертов, в стране фактически отсутствует рынок электронных книг и аудиокниг — эти сферы на 98% контролируются пиратами.

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