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ФСБ показала видео задержания экс-главы управления единого заказчика администрации Керчи
Происшествия
ФСБ показала видео задержания экс-главы управления единого заказчика администрации Керчи
РУФСБ России по Архангельской области  / 

Керчь, 29 ноября. Бывший начальник управления единого заказчика администрации Керчи, который курировал строительство на территории города в рамках федеральной целевой программы (ФЦП), задержан крымскими сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Правоохранители установили, что чиновник на системной основе получал взятки за бездействие при приемке выполненных подрядчиками строительных работ.

В отношении бывшего начальника управления возбуждены уголовные дела, в том числе по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Санкции статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы. Суд постановил заключить его под стражу до 22 января 2022 года.

Ранее ФАН сообщал, что СК проверяет сообщение о появлении нецензурных и экстремистских высказываний на мемориале погибшим в Крымской войне английским воинам в Севастополе. Инцидент произошел недалеко от поселка Дергачи. 

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Все новости / Происшествия / ФСБ показала видео задержания экс-главы управления единого заказчика администрации Керчи
коррупция крым фсб
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