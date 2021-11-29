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Парламент Крыма проголосовал за отставку вице-премьера Рюмшина

Политика
Парламент Крыма проголосовал за отставку вице-премьера Рюмшина
Пресс-служба Минсельхоза РК

Симферополь, 29 ноября. Крымский парламент проголосовал за отставку зампреда правительства полуострова Андрея Рюмшина. Об этом проинформировала пресс-служба республиканского госсовета.

Рюмшин курировал сферу сельского хозяйства. Представление о его отставке поступило на рассмотрение парламента Крыма 24 ноября.

«Только закончилось заседание счетной комиссии. За (согласование отставки. — Прим. ФАН) проголосовали 71, один воздержался, против 0. Всего в голосовании приняло участие 72 депутата», — сказано в сообщении.

Как стало известно ранее, вице-премьер Крыма Рюмшин написал заявление об отставке. Представление об увольнении чиновника было подписано главой полуострова Сергеем Аксеновым.

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