Парламент Крыма проголосовал за отставку вице-премьера Рюмшина

Симферополь, 29 ноября. Крымский парламент проголосовал за отставку зампреда правительства полуострова Андрея Рюмшина. Об этом проинформировала пресс-служба республиканского госсовета.

Рюмшин курировал сферу сельского хозяйства. Представление о его отставке поступило на рассмотрение парламента Крыма 24 ноября.

«Только закончилось заседание счетной комиссии. За (согласование отставки. — Прим. ФАН) проголосовали 71, один воздержался, против 0. Всего в голосовании приняло участие 72 депутата», — сказано в сообщении.

Как стало известно ранее, вице-премьер Крыма Рюмшин написал заявление об отставке. Представление об увольнении чиновника было подписано главой полуострова Сергеем Аксеновым.