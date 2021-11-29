Министра курортов напугал 3-звездочный отель в Крыму с желтыми матрасами и тазиками в душе

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко показал на своей странице в Facebook один из отелей на полуострове, который каким-то образом получил три звезды от экспертов.

На снимках — старое, обшарпанное и несколько даже разрушенное помещение, которое никак не может иметь такой «звездный» статус. В номерах — желтые матрасы и тазики в душе.

«Факты есть, и стыдно. Но больше разбирает злость, как наши псевдоэксперты и горе-классификаторы повесили на эти объекты три звезды?! Сколько стоит так ослепнуть?» — поинтересовался министр.

Его негодование подержали в комментариях. Пользователи соцсети назвали уровень такого сервиса «минус три».

«Хорошо бы переклассификацию устроить для всех туристических мест», ― предложил Дмитрий Киселев. «А будут ли проводиться какие-либо мероприятия, в том числе уголовно наказуемые, против этих самых «сертификаторов»?» ― спросил Александр Якушечкин.

facebook.com / Вадим Волченко

Министр курортов подтвердил, что правоохранители займутся этим фактом.

«Подставляют и владельцев отелей. Хотя их вина тоже есть ― в доступном отеле тоже должно быть чисто и уютно. Мошенникам-классификаторам предстоит административная ответственность, а затем и оценка правоохранителей. Но самое неприятное — это отрицательные эмоции наших гостей и имиджевые потери всего региона», ― сообщил Волченко.

facebook.com / Вадим Волченко

«Очень быстро в Крыму появились такие услуги онлайн, даже без выезда на объект. Недобросовестные «эксперты» демпинговали ценами, чтобы как можно большее количество объектов охватить. Как следствие — жалобы туристов», ― пояснила эксперт.

По факту «звездность» оценивают эксперты, имеющие на это аккредитацию от минкурортов, а не само ведомство. Иногда недобросовестный специалист может и увеличить уровень отеля или что-то «не заметить». Об этом в комментариирассказала руководитель представительства Гостинично-туристской ассоциации в КрымуПо ее словам, именно введение ранее обязательной классификации гостиниц спровоцировало желание у некоторых неподготовленных или хитрых экспертов как можно быстрее на этом заработать

Ранее президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов рассказал в комментарии ФАН, что такое потребительский терроризм в туристической сфере и как его можно избежать.