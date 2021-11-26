Эколог Захаров оценил последствия строительства новой дороги в Крыму вдоль водохранилища

Эколог Дмитрий Захаров в разговоре с корреспондентом ФАН рассказал, может ли строительство юго-восточного обхода Симферополя в Крыму навредить Аянскому водохранилищу. Кроме того, эксперт объяснил, какие могут быть последствия у этого решения.

Ранее власти Республики Крым приняли итоговое решение по строительству автомобильного юго-восточного обхода Симферополя — трасса будет проходить через село Заречное Добровского сельского поселения вдоль Аянского водохранилища. Для реализации этого проекта придется выкупить и снести не менее 58 домовладений, а также 177 земельных участков.

Вместе с тем глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк заверил, что Аянское водохранилище не пострадает во время строительства дороги. Он подчеркнул, что проект пройдет все экспертизы, в том числе экологическую.

«Трасса не проходит ни в первом, ни во втором поясе водохранилища. Мало того, земляные углубительные работы около водохранилища проводиться не будут. Примыкать к водохранилищу дорога будет в рельефе. Причин беспокоиться нет. Ни свай, ни насыпи не будет», — подчеркнул Кратюк.

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

По словам Дмитрия Захарова, любая дорогая является вредным фактором для окружающей среды, поскольку в большом количестве выбрасываются горючие газы и идет газопылевое загрязнение. Эксперт отметил, что в среднем в автомобилях сгорает только 15% топлива, а все остальное выбрасывается в атмосферу, кроме того, на оживленных дорогах находятся частицы изношенных шин.

«Все это вместе с дождем и пылью попадает и накапливается в почве, в подземных водах. Также не нужно забывать о реагентах, которыми зимой посыпаются дороги. То есть, конечно, никакого положительного эффекта для экологии и крымской природы точно не будет, а вот какой будет негативный эффект — это еще открытый вопрос. Юго-восточный обход Симферополя является федеральным проектом, поэтому и отношение к нему будет соответствующее, как и количество экспертиз: охрана окружающей среды, оценка воздействия проектных решений, где все риски просчитываются и оцениваются тысячи раз перед началом строительства. Я видел экологические экспертизы трассы «Таврида» и Крымского моста, и там все настолько продуманно и сделано на высоком уровне, что, как говорится, комар носа не подточит», — заявил собеседник издания.

Федеральное агентство новостей /

Захаров добавил, что для полной оценки ситуации необходимо увидеть заключения экспертиз, которые точно скажут о возможном влиянии строительства дороги вблизи Аянского водохранилища. При этом эксперт выразил уверенность, что никто не допустит, чтобы каким-то образом пострадало водохранилище, которое питает жителей Крыма, поскольку в регионе и так существуют проблемы с водоснабжением населения после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала.

Известно, что протяженность дороги будет порядка 27 километров, а скоростной режим на трассе планируется установить до 120 км/ч. Пропускная способность составит 40 тысяч автомобилей в сутки.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что власти Крыма окончательно решили построить новую дорогу вдоль Аянского водохранилища. При этом многих удивило, что выбрали именно этот вариант прокладки юго-восточного обхода, хотя существуют и другие.