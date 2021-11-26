Андрей Пылов рассказал о хитростях туристов при «потребительском терроризме»

Президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов рассказал в комментарии ФАН, что такое потребительский терроризм в туристической сфере и как его можно избежать.

Потребительский терроризм существует много лет, и как поясняет эксперт, часто этим занимаются люди, владеющие какой-то юридической практикой, которые думают, что они очень хорошо знают законы. Поэтому они используют эти знания для того, чтобы как минимум отдохнуть намного дешевле, чем остальные.

«Что они делают: как правило, заказывают объекты не самого высокого уровня, потому ищут разные недостатки в них, подают претензии и требуют возврата части оплаченных средств за отдых, иногда через суды все эти вопросы проводят. Обычно претензии появляются не во время отдыха, а сразу после него. Я с такой «практикой» впервые столкнулся в 1994 году, когда человек приехал подготовленный, все фотографировал, все описывал, сразу создал доказательный материал к делу. И сейчас такое тоже встречается. В моей практике такое бывает нечасто — может, 1–2 раза в год, когда это действительно подготовленные, умышленные действия», — рассказывает Андрей Пылов.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

При этом сегодня довольно распространены случаи, когда любая возникшая проблема в отеле сразу оказывается в соцсетях, и имидж отеля страдает из-за негативных отзывов, его начинают травить в комментариях (такой случай произошел летом в Алуште, ФАН рассказывал о нем), поэтому, говорит эксперт, отелю нужно озаботиться тем, что у него не так, почему идет волна негатива. Обязательно нужно вовремя информировать людей в своих каналах обо всем происходящем, различных изменениях и особенностях места размещения.

«В крупных компаниях существует практика сбора обратной связи, анкетирование и подобное. Если негативных отзывов не больше 3%, это допустимая ситуация, идеального продукта по отзывам значительного количества людей быть не может, это какой-то уникальный должен быть продукт, чтобы он понравился всем. Другое дело, если негатив сосредотачивается исключительно на одном месте, тут нужно заниматься конкретным отелем и конкретной ситуацией. Мы в своей работе все отзывы воспринимаем как сигналы и стараемся решить проблемы. Важный момент — корректировать информацию, следить за своими представительствами во всех информационных каналах и проверять ее на адекватность и достоверность. Потому что это важно, как вас воспринимает клиент», — объясняет эксперт.

Туризм, по его словам, очень сложная отрасль, потому что человек совершает покупку на основании каких-либо информационных данных, а не на основании знакомства с продуктом непосредственно (как при покупке телефона, например).

«Поэтому мы сотрудничаем с отелями, работаем с ними, готовим специальные анкеты, чтобы они обращали внимание на объективную подачу информации, старались ее как можно больше перепроверять, уточнять, любой вопрос и жалобу проверять на объективность, а также на восприятие гостя: каким турист представляет отдых и что получает по факту», — подытожил Андрей Пылов.

Ранее эксперт по туризму Романенко объяснил сложности в развитии яхтенного туризма в Крыму. Он пояснил, сколько средств нужно примерно в это направление инвестировать и сколько денег такой бизнес может приносить в местные бюджеты.