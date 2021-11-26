Почти 280 гектаров новых высаженных лесов появятся в Крыму

В ходе ежегодной всероссийской акции «Сохраним лес» в Крыму высадят около миллиона саженцев и сеянцев лесных культур на площади почти 280 гектаров. К этой акции республика присоединилась в 2019 году.

В комментарии ФАН министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская рассказала, что высадки проходят на территориях Бахчисарайского, Белогорского, Евпаторийского, Раздольненского, Старокрымского и Судакского лесничеств. За два года в рамках акции в республике высадили 834 тысячи растений на площади 260,5 гектара.

«Для высадки используются саженцы и сеянцы таких пород, как сосна крымская, ясень ланцетный, лох узколистный, дуб обыкновенный, клен ясенелистный, гледичия трехколючковая, миндаль обыкновенный, туя восточная. Посадочный материал выращивают в лесных питомниках Республики Крым», — подчеркнула министр.

Невские Новости /

Сегодня более трех тысяч деревьев высадят в Симферопольском районе. Там появится ясеневый лес общей площадью в один гектар.

«Это замечательная акция и инициатива, но не на территории ООПТ (особо охраняемой природной территории. ― Прим. ФАН). Высадка под эгидой минприроды Крыма будет проходить в лесных хозяйствах. В заповедниках даже с такой благой целью ничего высаживать нельзя по законодательству. Мы проводим подобные акции, но совместно с администрацией города Ялта высаживаем деревья в парковой зоне!» — пояснила замначальника отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедный Крым» Юлия Дышлюк.

В заповедниках, даже если произошел пожар, ничего не высаживают, так как считают, что лес должен восстановиться сам — без вмешательства человека. Как говорит крымский экоактивист и волонтер Сергей Побережный, акция «Сохраним лес» неединственная, которую поддерживают в Крыму для увеличения количества зеленых насаждений.

Так, есть национальный проект «Экология», в рамках которого до конца этого года в Евпаторийском и Саккосом районах засадят 75 гектаров леса. Также волонтер отметил, хорошо, что во многих массивах высаживают ясень и крымскую сосну. Первый ― лесообразующая порода деревьев, которая не боится засухи и дает большой годовой прирост, а вторая — образует фитонциды (биологически активные вещества, которые убивают и подавляют развитие бактерий), тоже дает хороший прирост, да и вообще является визитной карточкой Южного берега Крыма.

gov.karelia.ru /

Стоит отметить, что сегодня межведомственная комиссия изучает возможность реализации земель сельхозназначения, которые из-за различных обстоятельств не используются под эти цели, в качестве лесных зон. Как ранее сообщил замглавы минэкологии Крыма Владимир Капитонов, уже определено пять тысяч гектаров таких земель в степных районах, которые можно превратить в леса.

В акции по высадке деревьев постоянно принимают участие представители Правительства РФ, РК, сотрудники минприроды Крыма, представители органов местного самоуправления, волонтеры, учащиеся школьных лесничеств, а также члены общественных организаций.

Ранее ФАН рассказывал, что во Владимирской области активно восстанавливают лес. За неполные три года в области дали новую жизнь лесу площадью более 16 тысяч гектаров.