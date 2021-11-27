Ученый Кубышкин объяснил, как наука может изменить жизнь человечества в ближайшие 10 лет

Проректор по научной деятельности КФУ им. В. И. Вернадского Анатолий Кубышкин рассказал в комментарии ФАН, чем важна наука для человечества и почему ее необходимо больше популяризировать среди молодежи. Также эксперт предположил, какие новые технологии появятся в ближайшие десять лет благодаря науке.

В Крымском федеральном университете им. Вернадского к 2022 году планируют построить космический павильон с планетарием за 80 миллионов рублей — это один из проектов программы «Приоритет 2030». Объект будет предназначен для демонстрации научных достижений и технологий студентам и школьникам. Космический павильон станет первым шагом к созданию большого Научного парка.

«Мы видим, как развивается общество, что инновации захлестнули человечество, и сегодня быстрота различных технических процессов просто зашкаливает. Всего за последние 30 лет люди пришли от кнопочных телефонов к смартфонам, которые сегодня есть почти у каждого человека и которые соединяют в себе множество функций. И все это наука, которая может использоваться в разных направлениях. Например, если взять медицину, которая мне ближе всего, то благодаря науке и современным технологиям удается делать все новые и новые открытия, прорывы. У нас только в 2000 году запустили проект по расшифровке генома человека, к 2010 году это сделали. Благодаря этому сейчас уже есть огромное количество генетических лекарств, появилась возможность модифицировать организмы. То есть понятно, что наука важна, что она дает прогресс и развитие для человечества», — отметил собеседник ФАН.

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Проректор по научной деятельности КФУ им. В. И. Вернадского предположил, что уже в ближайшие десять лет технологии разовьются настолько, что искусственный интеллект будет внедрен если не во все, то в очень многие сферы.

«Однозначно произойдет рывок в медицине, поскольку сейчас стремительно развиваются генетические технологии, система диагностирования состояния организма человека. Скорее всего, появятся специальные датчики для съема биоинформации, которые позволят следить за состоянием здоровья человека в дистанционном режиме, а также контролировать действие лекарственных препаратов. Также появятся очень много новых лекарственных препаратов, разовьются клеточные технологии и многое другое», — заключил Анатолий Кубышкин.

Отметим также, что многие современные технологии были придуманы за счет изучения космоса и разработки необходимых вещей для его покорения, после чего эти технологии начали использовать и для обычной жизни человека: камеры мобильных телефонов, технологии «умный дом», фильтры для водопроводной воды, лазерная коррекция зрения, спутниковая навигация и многое другое.

Напомним, ранее ученый Борис Калинин объяснил ФАН, зачем Крыму могла бы понадобиться днепровская вода из Украины. Также он объяснил, почему сегодня на полуострове не сильно хотят использовать Северо-Крымский канал.