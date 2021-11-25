Автоэксперт Золоторенко рассказал о проблемах работы такси и каршеринга в Крыму

Автоэксперт Игорь Золоторенко рассказал в комментарии ФАН, почему в Крыму высокие цены на такси, а услуги по перевозке пассажиров не всегда могут быть высокого качества. Также он объяснил, чем выгодней пользоваться на полуострове — услугами такси или каршерингом.

Жители и гости курорта иногда жалуются в социальных сетях на цены и качество услуг такси, особенно в летний сезон, когда очень много туристов. Кроме того, они указывают, что крымские такси в большинстве своем используют старый автопарк автомобилей, а также принимают не все вызовы, даже по двойному тарифу, потому что им «невыгодно ехать».

«Да, проблемы с качеством такси в Крыму действительно существуют, поскольку в основном таксисты работают на собственных автомобилях или покупают недорогие авто для работы, например, Chevrolet Lanos, потому что они достаточно надежные и легки в обслуживании. Также у нас в целом мало таксистов и днем не все хотят работать, когда и заказов мало и цены не высокие. Летом такие высокие цены потому, что почти все курортные города и поселки стоят в пробках, поэтому на заказы тратится гораздо больше времени. Это касается и Симферополя, и Севастополя, и Ялты с Судаком. К нам едет много туристов на своих автомобилях, неправильно их паркуют, тем самым затрудняя движение, поэтому водители не хотят ездить по пробкам, тем более на короткие дистанции», — указал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

По словам Игоря Золоторенко, в теории эту ситуацию могли бы исправить крупные агрегаторы такси, которые работают на материке, поскольку у них есть свой автопарк и определенные стандарты работы, но они не заходят на полуостров, видимо, из-за риска попасть под санкции.

«В целом в налаживании работы такси в Крыму есть много нюансов, которые нужно учитывать. Например, у нас законодательно хотят запретить использование авто старше семи лет, ужесточить требования к комфорту, экологичности и классу автомобилей, заменить номера автомобилей на желтые. Крупные игроки, которые могли бы выполнить эти требования и работать, к нам не заходят, а местные это просто не потянут. Еще не нужно забывать о сезонности, поскольку на полуострове живет порядка двух миллионов человек, а только за летний период к нам приезжает более пяти миллионов туристов. Какие тогда должны быть тарифы и условия для водителей, чтобы всем было выгодно заниматься этим бизнесом, а людям не накладно заказывать такси? В таком случае, мне кажется, тарифы должны вырасти еще в несколько раз, но большинство клиентов вряд ли оценят такие изменения. Поэтому все работают, скажем так, по сформировавшимся рыночным условиям, хоть они и в большинстве в своем — в пользу служб такси», — заявил автоэксперт.

Собеседник издания добавил, что каршеринг в Крыму только начинает масштабироваться и выходить на высокий уровень, поэтому иногда бывают сбои в приложениях и другие недочеты в работе. При этом автопарки компаний в основном состоят из автомобилей последних годов выпусков, а средняя цена одной минуты пользования каршеринговым авто — девять рублей. Пользоваться услугами каршеринга выгоднее, чем такси, может быть только в том случае, если нет пробок на дорогах, сказал Золоторенко.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что рестораны и кафе Крыма восстановились после летних потопов, но понесли большие потери. Известно, что на компенсации из федеральных средств выделят 352 миллиона рублей.