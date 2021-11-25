Марнопольская: Недобросовестный специалист может завысить «звездность» отеля в Крыму

Руководитель представительства Гостинично-Туристской Ассоциации в Крыму Валентина Марнопольская рассказала в комментарии ФАН, могут ли проверки гостиниц в Крыму на «звездность» повлиять на имидж полуострова как курортного региона России и пояснила, почему иногда встречается несоответствие качества услуг «звездности» объекта размещения.

Отметим, в Крыму специальная комиссия начала проверку ряда крымских объектов размещения. Проверка инициирована из-за жалоб туристов на несоответствие средств размещения требованиям к категории гостиниц. Так, несколько отелей, классифицированных как средства размещения три звезды, не соответствуют заявленным категориям.

Валентина Марнопольская поясняет, что проведение самих проверок по крымскому туристическому имиджу серьезно не ударит, так как все довольно адекватно оценивают ситуацию по гостиничным хозяйствам у нас в стране.

«Не думаю, что это как-то отразится на имидже Крыма. Конечно, неприятно, когда обсуждают с плохой позиции те условия в Крыму, которые предоставляются в гостиницах. Я часто общаюсь с собственниками гостиниц и бываю на объектах, и скажу, что сейчас проводимая проверка логична, так как были запросы не только со стороны туристов, но и от недовольных экспертов по классификации гостиниц», ― говорит Марнопольская.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Она пояснила, что введение обязательной классификации гостиниц спровоцировало желание у некоторых достаточно неподготовленных экспертов для такой работы как можно быстрее на этом моменте обязательности заработать.

«Очень быстро в Крыму появились такие услуги онлайн, даже без выезда на объект. Недобросовестные «эксперты» демпинговали ценами, чтобы как можно большее количество объектов охватить. Как следствие ― жалобы туристов. Ведь были собственники, которые на этой волне хотели получить категорию повыше и получше в надежде, что это будет лучше продаваться. Но все сыграло против них ― когда заявляется категория выше, а по факту туристы видят несоответствие, естественно появляются жалобы», ― пояснила эксперт.

Основная задача классификации ― дать достоверную информацию человеку, который едет на отдых, о том, что он за свои деньги покупает и какие удобства и услуги получит.

«Причем искажение информации от гостиниц привело и к жалобам экспертов о том, что у нас на рынке работают или неподготовленные, или недобросовестные специалисты, которые не дорожат имиджем и профессиональной репутацией», ― рассказывает Валентина Марнопольская.

На сегодняшний день ситуация с классификаций складывается так, что «звездность» объекту размещения может присвоить эксперт, который работает в организации, аккредитованной на проведение классификации.

А вот проверить «зведность» может только по жалобе туристов комиссия, сформированная из экспертов с большим стажем работы, представителей региональной власти и Роспотребнадзора.

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