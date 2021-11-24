Политолог Мезюхо прокомментировал вероятную отставку вице-премьера Крыма Рюмшина

Глава крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения», политолог Иван Мезюхо рассказал, стоит ли ожидать новые кадровые перестановки в правительстве на полуострове. Вместе с тем эксперт объяснил, что он думает о слухах, которые распространяются в отношении некоторых крымских чиновников.

Сегодня стало известно, что вице-премьер Республики Крым и глава министерства сельского хозяйства Андрей Рюмшин написал заявление об увольнении по собственному желанию. В настоящее время он находится в отпуске, поэтому никакого комментария, к сожалению, получить от него не удалось, передает ФАН.

«Не знаю, что побудило власти на такое кадровое решение, но в силу ситуации с Ариной Новосельской (экс-министр культуры РК. — Прим. ФАН) и другими бывшими членами правительства Крыма, в отношении которых возбуждены уголовные дела, любая кадровая перестановка теперь становится резонансным событием, которое обрастает множеством слухов и домыслов. Еще вчера никто не говорил об Андрее Рюмшине, а теперь все активно делятся инсайдами или “инсайдами” относительно его карьерных перспектив», — отметил политолог.

vk.com / Иван Мезюхо

Иван Мезюхо сообщил в своем Telegram-канале, что кадровые перестановки в системе крымской власти не завершены, поэтому до конца года могут произойти кадровые изменения как на республиканском, так и на муниципальном уровне. По его словам, в рамках сложившейся системы управления регионом у кадровых перестановок уже нет начала и не видно конца, в связи с чем он не ориентируется на слухи, которые порой не имеют никакого адекватного обоснования.

Известно, что Государственный совет Крыма рассмотрит представление об освобождении от занимаемой должности вице-премьера правительства 29 ноября. Андрей Рюмшин был назначен на должность министра сельского хозяйства РК в октябре 2016 года, а в 2019 году занял и пост вице-премьера.

Ранее ФАН сообщал, что правоохранители проводили следственные действия в ГИБДД Крыма. Оперативные мероприятия проходили в рамках возбужденного уголовного дела, касающегося мошенничества.