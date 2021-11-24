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Автоэксперт Юсупов объяснил, когда жителям Крыма стоит менять летние шины на зимние
Общество
Автоэксперт Юсупов объяснил, когда жителям Крыма стоит менять летние шины на зимние
pixabay.com  / 

Автоэксперт Максим Юсупов рассказал ФАН, когда жителям Крыма и Севастополя необходимо менять летние шины на зимние. Также он дал несколько советов по подбору как бывшей в употреблении, так и новой зимней резины для автомобилей.

Специалист отметил, что, согласно регламенту, зимние шины на авто должны быть установлены не позднее 1 декабря, однако до сих пор не предусмотрены санкции за невыполнение этого требования. Юсупов считает, что это недоработка в законодательстве, поскольку некоторые недобросовестные водители этим пользуются и не «переобувают» автомобили, особенно это касается южных регионов страны.

«В Крыму и Севастополе достаточно теплые зимы, снег на дорогах лежит не всегда, поэтому кто-то из-за экономии денег, а кто-то из-за глупости отказывается менять шины, но в основном все уже это делают, понимая опасность. Из-за низких температур летние шины «дубеют», поскольку у них специальный состав резины, который уже при +7 градусах дает меньшее сцепление с асфальтом.

Соответственно, управляемость автомобиля снижается, а на поворотах его может заносить, особенно если на дороге мокрый снег. Также зимой утром и вечером гораздо холоднее, поэтому на некоторых участках дороги может образовываться гололед при теплой погоде в дневное время, к этому всегда нужно быть готовыми», — заявил собеседник ФАН.

Автоэксперт Юсупов объяснил, когда жителям Крыма стоит менять летние шины на зимние
vk.com / группа ГИБДД РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Также Максим Юсупов добавил, что если водитель в основном передвигается по городу и не выезжает в горы, то лучше выбирать шины без шипов. Дороги обычно покрываются реагентами, но в горной местности снежный покров больше, там холоднее, поэтому их бывает недостаточно.

«Думаю, для Крыма самая лучшая зимняя резина — это так называемая липучка, потому что этот тип шин хорошо справляется с мокрым снегом и отводом грязи. Если вы часто выезжаете за пределы города и ездите по бездорожью, то лучше выбрать скандинавские «липучки» — там ромбовидный рисунок протектора. В другом случае подойдут и обычные европейские, где рисунок протектора изображен в виде елочки.

При покупке шин не стоит сильно экономить, поскольку их время эксплуатации при должном хранении составляет 5-10 лет. Кроме того, если выбирать в низком ценовом сегменте, то существует вероятность купить низкокачественную подделку, поскольку такие шины сложнее отличить от оригинала», — сказал автоэксперт.

При выборе б/у шин, продолжил Юсупов, следует обращать внимание на протектор — его минимальная допустимая высота составляет 4 мм. Также нужно смотреть на равномерность износа шин и одинаковую дату изготовления, поскольку резина полностью сохраняет свои свойства только в первые пять лет эксплуатации. На летнюю резину в Крыму можно возвращаться в середине марта, заключил автоэксперт.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что водитель УАЗ «Патриот» сбил девятилетнего мальчика в Севастополе. Известно, что ребенок попал под колеса автомобиля в районе городского автовокзала.

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