Отельер Стамбульникова пояснила, почему в Крыму станет меньше отелей со «звездами»



Председатель межрегиональной организации «Ассоциация малых отелей», официальный представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства в Крыму Наталия Стамбульникова в комментарии ФАН рассказала, насколько требовательны российские туристы к звездности отелей и почему в Крыму больше всего мест размещения без звезд.

В Крыму начала работу комиссия, которая проверит соответствие некоторых крымских гостиниц заявленной звездности. Причина проверок ― частые жалобы на несоответствие ряда средств размещения требованиям категории гостиниц.

Как говорит министр курортов и туризма Вадим Волченко, многие средства размещения в Крыму не просто устанавливают у себя необходимые стандарты, а улучшают сервисное обслуживание, инфраструктуру, расширяют перечень дополнительных услуг, однако некоторые все же не хотят следовать правилам.

Наталия Стамбульникова поясняет: чтобы получить звезды, собственнику гостиницы необходимо пройти специальную объективную оценку того, на что может претендовать данный объект в том виде, в котором он есть. Иногда для получения определенной звездности нужно выполнить незначительные условия, например добавить освещение, поменять что-то на кухне, сделать шведскую линию.

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«Завышенные звезды дать невозможно в принципе. Любой отель, который прошел классификацию, должен информировать туриста, что в наличии у него имеется — что он может предоставить на данную звездность. Наши туристы настолько информированы, настолько грамотны, что даже при отсутствии воды в кулерах на этажах они сразу будут это требовать», — поясняет Стамбульникова.

Однако иногда требований много, и тогда уже владелец отеля решает, хочет он повышать уровень своей гостиницы, нужны ли ему дополнительные траты, или же оставляет имеющуюся категорию.

Лишить звездности ― это сложный процесс, и это не одна-две жалобы. Кроме того, могут быть жалобы и конкурентов и недоброжелателей с необъективным и предвзятым отношением. Поэтому все такие случаи комиссии проверяют, иногда проводят «контрольные закупки» и смотрят, насколько жалобы соответствуют действительности.

Невские Новости / Анна Карпова

На сегодня в Крыму аккредитованными организациями проведена классификация 894 средств размещения, причем большая часть из них — 429 объектов — без звезд и 218 объектов — 3 звезды.

Наталия Стамбульникова пояснила подобную статистику. По ее словам, в ближайшие годы объектов размещения без звезд станет еще больше: во-первых, у многих закончится классификация. Кроме того, согласно новым поправкам, классифицировать можно будет только те объекты, у которых есть правильное целевое назначение земли. То есть на землях ИЖС или СНТ классифицировать гостиницы/отели теперь не смогут и не будут.

«Поэтому пока не будет закона, регулирующего деятельность гостевых домов, даже самого понятия гостевого дома, то мы увидим, как может пойти на спад количество “звездных” объектов размещения и появится много объектов без звезд. Кроме того, может уменьшиться количество двух и трех звезд, так как могут где-то оказаться гостиницы на землях ИЖС», — сказала Стамбульникова.

Отметим, закон об обязательной классификации российских отелей вступил в силу 1 января 2019 года. Если объекты размещения будут предоставлять услуги без свидетельства о категории, в ох отношении могут применить административную ответственность. Многие объекты уже должны были пройти классификацию, только гостиницы с номерным фондом в 15 номеров и менее должны завершить этот процесс до 1 января 2022 года.

Ранее рассказывалось, что рестораны и кафе Крыма восстановились после летних потопов, однако понесли большие потери, о чем рассказали в комментарии корреспонденту ФАН.