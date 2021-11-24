Аналитик Сергей Кондратьев объяснил, почему в Крыму одни из самых высоких цен на бензин

Заместитель руководителя экономического департамента, старший эксперт Института экономики и финансов Сергей Кондратьев рассказал ФАН, почему в Крыму и Севастополе одни из самых высоких цен на бензин и дизельное топливо. Также аналитик объяснил, почему стоимость топлива на полуострове не выровнялась с другими регионами после ввода в эксплуатацию Крымского моста.

Полуостров входит в десятку регионов с самым дорогим топливом. В Крыму цена бензина выше на 3-5 рублей за литр, чем в соседнем Краснодарском крае, в зависимости от заправки и марки товара. Разница в цене сжиженного газа тоже варьируется в диапазоне одного рубля не в пользу полуострова.

«По итогам еженедельного мониторинга цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов по городу Симферополю, по состоянию на 22 ноября 2021 года (по сравнению с 15 ноября 2021 года), наблюдался рост средних цен на дизельное топливо (на 0,46%), бензин автомобильный марок АИ-92 (на 0,14%), «Премиум-95 (на 0,09%). Средняя цена на бензин марки АИ-98 осталась без изменения», — заявили ФАН в Крымстате.

ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко

Также в Крымстате сообщили, что в январе 2021 года средняя стоимость бензина автомобильной марки АИ-92 составляла 46,06 рубля, в октябре — 50,22; АИ-95 в январе — 50,66 рубля, в октябре — 54,61; дизельное топливо в январе — 48,47 рубля, в октябре — 53,22; сжиженный газ в январе — 25,53 рубля, в октябре — 32,43 рубля за литр.

«Да, действительно, цены на бензин и дизельное топливо в Крыму и Севастополе заметно выше, чем в других регионах юга России. На мой взгляд, этот дифференциал связан не только с логистикой — после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста эта проблема была решена, — но и с санкционным давлением, и, как следствие, низкой конкуренцией на региональных рынках», — отметил Кондратьев.

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«Большинство крупных российских компаний работают на международном рынке и не стали открывать АЗС в регионе, опасаясь западных санкций. Как результат — сейчас в Крыму работают украинские бренды и локальные игроки. Выходом мог бы стать приход крупных российских сетей, однако из-за санкционных рисков такой сценарий вряд ли можно рассматривать как наиболее вероятный», — добавил старший эксперт Института экономики и финансов.

По словам Сергея Кондратьева, альтернативой может быть более пристальный контроль со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ведомство может, например, начать рассчитывать ценовые индексы специально для Крыма, чтобы понять, насколько выставляемая на АЗС стоимость бензина является экономически обоснованной. Главное, не сделать так, чтобы в итоге с рынка ушла какая-нибудь крупная компания и не произошло дальнейшее снижение конкуренции, констатировал собеседник издания.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Крым стал лидером среди регионов ЮФО по темпам роста сельхозпроизводства. Показатель за последний год вырос более чем на 50%.