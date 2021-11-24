Модель из Керчи засудили на конкурсе «Мисс Земля» из-за крымской прописки

Финал конкурса «Мисс Земля», который ознаменовался неприятным инцидентом, состоялся 21 ноября. Керчанка Юлия Павликова неожиданным образом оказалась исключена из числа финалисток, хотя имела высокие рейтинги и в течение всего конкурса входила в топ-10 участниц. Корреспондент ФАН пообщался с девушкой и узнал подробности ситуации.

«Изначально я должна была представлять Крым, но национальный директор дал понять, что если я буду выступать от Крыма, то шансы на победу и попадание в топ-20 будут крайне низкие», — рассказывает Юлия.

Ей предложили рассмотреть вариант участия от другой страны. Так как отец Юлии по происхождению болгарин, а в 2019 году девушка победила в конкурсе Lady Universe в Софии, то было решено представлять Болгарию. Но и это, как оказалось позже, не помогло.

«Конкурс «Мисс Земля» — один из крупнейших конкурсов красоты в мире. Он идет наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и «Мисс Интернешнл». Их так и называют — «большая четверка». «Мисс Земля» — не просто конкурс красоты, как мы все привыкли считать. Это проект, направленный на экологию и на защиту окружающей среды. Он проходит под эгидой ООН», — поясняет участница.

vk.com / Юлия Павликова

Подготовку к конкурсу и различные дополнительные активности проводились в течение двух месяцев. В ходе этого времени участницы готовились, участвовали в разных мероприятиях, съемках, акциях, публикациях, выполняли различные задания конкурса, в том числе направленные на защиту окружающей среды. Именно активная деятельность девушек оценивается в ходе конкурса. Юлия рассказывает, что участвовала во многих благотворительных акциях, высаживала деревья, ездила на самый большой завод в Европе по переработке электроприборов «Экопласт», именно эту тему осветила в своей экологической визитке.

«Накануне мероприятия мне пришло сообщение от организаторов с просьбой удалить и перестать оглашать, что я крымчанка. У каждого континента за все время подготовки есть персональный менеджер — представитель организаторов конкурса, с которым мы держим связь. От этого человека и приходили сообщения», — делится девушка.

vk.com / Юлия Павликова

«Привет, Юлия, классный пост. Я знаю, что вы по происхождению крымчанка, русская и болгарка. Но если я не слишком многого прошу, не затруднит ли вас не упоминать, что вы родились в Крыму? Чтобы избежать конфликта», — говорилось в сообщении персонального куратора.

За конкурсом и подготовкой участниц следили независимые организации, СМИ, форумы, паблики, которые регулярно публиковали рейтинги, где Юлия стабильно держала лидерство на 5–11 позициях из 89 участниц со всего мира.

vk.com / Юлия Павликова

«И на днях состоялся конкурс «Мисс Земля». Удивительным образом я не попала в топ-20 финалистов! Организаторы по сей день на связь не выходят, на мои звонки, сообщения и просьбы разъяснить ситуацию и предоставить результаты голосования членов жюри, естественно, никто не отвечает. Я считаю, произошла жесткая дискриминация на конкурсе по отношению ко мне. Это было предвзятое отношение ко мне со стороны организаторов. Подобные ситуации со мной никогда не происходили. На конкурсе такого высокого уровня, на подобном мероприятии я с таким сталкиваюсь впервые. И очень огорчена, что попала в эту историю, стала жертвой политических игр», — делится с ФАН Юлия.

vk.com / Юлия Павликова

Юлия уверена, что имела все шансы на то, чтобы войти в топ финалистов конкурса. В топ-20 попали участницы из тех стран, которые не сделали ни одной публикации, не провели ни одной акции, не поучаствовали ни в одном мероприятии.

«Крымская прописка — вот реальная причина ликвидации участницы, чтобы избежать политического скандала, которого так боялись организаторы. Я хочу придать этой ситуации максимальную огласку, чтобы люди знали, что дискриминация Крыма есть на мировом уровне и на таких больших мероприятиях», — подчеркнула Юлия Павликова.

Отметим, Юлия Павликова официально признана рекордсменкой России по количеству побед на международных и мировых конкурсах красоты. С 2013 по 2020 год девушка выиграла в 15 конкурсах красоты.

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