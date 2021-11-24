Вице-премьер Крыма Рюмшин написал заявление об отставке

Симферополь, 24 ноября. Государственный совет Крыма получил представление об освобождении от занимаемой должности вице-премьера правительства полуострова Андрея Рюмшина, сообщили в региональном парламенте.

По словам первого вице-спикера госсовета Ефима Фикса, соответствующее представление было подписано главой Крыма Сергеем Аксеновым. Документ предполагает отставку Рюмшина на основании заявления на увольнение по собственному желанию.

«Планируем этот вопрос рассмотреть в понедельник на пленарном заседании», — сообщил парламентарий.

Политолог Денис Батурин ранее объяснил, чем связаны массовые отставки чиновников в Крыму. По его мнению, все зависит от эффективности управленцев.