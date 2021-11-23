Рестораны и кафе Крыма восстановились после летних потопов, но понесли большие потери

Более 540 предпринимателей из Крыма могут рассчитывать на помощь государства в вопросе компенсации убытков, понесенных из-за паводков летом 2021 года. На компенсации представителям малого и среднего бизнеса из федеральных средств выделят 352 миллиона рублей.

«За счет этих средств они смогут провести капитальный ремонт в поврежденных помещениях и частично компенсировать расходы по арендной плате», — говорится в распоряжении, подписанном председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Напомним, что несколько дней ливней в июне 2021 года привели к подтоплению домов и объектов Ялты, Керчи, а также населенных пунктов на Южном берегу Крыма и в Ленинском районе полуострова.

Владелец точки на продовольственном оптовом рынке Керчи рассказал ФАН, что во время стихии он, как и другие предприниматели, потерял буквально все: продовольственные и непродовольственные товары, мебель, покрытия павильонов. Все, чем были отделаны помещения, пришло в негодность и восстановлению не подлежало, пришлось все выбрасывать. Сегодня все более-менее удалось восстановить, однако убытки люди понесли колоссальные. Только товара некоторые предприниматели потеряли на сумму 1,5–2 миллиона каждый.

Ниже представлено видео последствий подтопления рынка летом 2021 года.

Некоторым заведениям на Южном берегу Крыма пришлось закрыться. Серьезно пострадали те заведения, которые находились на цокольных этажах на улице Пушкинская в Ялте, и те балконы, которые выходили к реке Водопадной. Часть строений, нависающих над рекой, просто снесло водой, другую — затопило.

«Вода стояла по самый потолок. Восстановлению все, что там осталось, ничего не подлежит. Вся мебель, декор, отделка. Все на помойку. Достали только спустя время некоторые бутылки с алкоголем. Не знаю, обращался ли наш руководитель за компенсацией, но мы, естественно, все после этого остались без работы. Я ушел в другое заведение работать. Тот бар был очень крутым, популярным среди многих ялтинцев и туристов. Но там все настолько плохо было, не знаю, восстановится ли оно вообще», — рассказал бывший сотрудник бара в Ялте, который так и не открылся после июньского ЧП.

Как сообщила заместитель министра ЖКХ республики Елена Палкина, в целом ущерб, нанесенный летними потопами в Крыму, оценивается примерно в 3,5 миллиарда рублей. Часть средств на предоставление социальной помощи уже пришла в республику.

Ранее ФАН рассказывал, что в Ялте во время расчистки русел рек от мусора, попавшего туда во время мощных ливней, нашли более десяти снарядов времен войны, из-за чего работы стали проводить медленнее. Кроме того, недавно было обнаружено тело пропавшей во время ливня местной жительницы.