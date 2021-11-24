Ученый Калинин объяснил, зачем Крыму могла бы понадобиться днепровская вода из Украины

Ученый Борис Калинин в комментарии ФАН рассказал, что произошло на полуострове с Северо-Крымским каналом (СКК) за то время, пока его не используют. Кроме того, эксперт объяснил, нужна ли республике сегодня днепровская вода.

Вице-премьер Украины, министр по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Ирина Верещук во время поездки в Херсонскую область заявила, что украинские власти сделают все, чтобы днепровская вода не попала на российский полуостров через СКК. По ее словам, дамба, которая будет сдерживать воду в Северо-Крымском канале на украинской части, уже построена на 90%.

«Подавать воду с территории Украины нам перестали еще в апреле 2014 года, из-за чего сильно пострадали северные районы Крыма, где выращивался рис в больших объемах. Теперь в республике больше нет рисоводства, потому что это очень водоемкая отрасль. Сам же канал в основном порос травой и просто стоит пустой, с ним ничего экстраординарного за это время не произошло. Некоторые его участки используются для снабжения относительно засушливой восточной части полуострова — перебрасывается вода из водохранилищ Белогорского района, а также из артезианских скважин, которые начали бурить еще в 2014 году. Но в нынешних условиях, когда воды не так много, а людей в Крыму становится все больше, мне кажется, от использования канала могут отказаться фактически полностью», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Борис Калинин объяснил, что Северо-Крымский канал представляет из себя бетонные плиты, в которых за все время эксплуатации с 70-х годов появились зазоры и трещины, из-за чего происходят достаточно серьезные водопотери при его использования — в среднем 30–40%, в зависимости еще и от уровня испарения.

«Раньше Крым буквально заливали днепровской водой, то есть сюда шли сотни миллионов кубометров воды, поэтому об этой проблеме и не задумывались. Но после 2014 года все изменилось, потому что Украина решила перекрыть канал. Мы, крымчане, подстроились под новые условия, хотя некоторым это далось достаточно тяжело. Сейчас проблем с водой фактически нет, в Крыму реализуется ряд проектов, которые в будущем позволят избегать таких больших водопотерь при использовании Северо-Крымского канала. Я говорю о строительстве нового водовода как раз в восточной части полуострова, который уже через несколько лет будет питать Судак, Феодосию и Керчь, а также о ремонте и замене труб, поскольку у нас водопотери в сети в некоторых районах Крыма раньше достигали вплоть до 80% — это недопустимо в нынешних условиях», — подчеркнул ученый.

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Вместе с тем эксперт добавил, что сегодня днепровская вода могла бы понадобиться Крыму для развития сельского хозяйства, поскольку ранее до 80% воды, которая шла по СКК, как раз использовали сельхозпроизводители, из которых 60% приходилось на рисоводство.

Но в ближайшей перспективе, судя по всему, ничего подобного не произойдет, поэтому Украина строит дамбу, а Россия — реализует грандиозные проекты, которые обеспечивают надежное водоснабжение жителей региона, констатировал Борис Калинин.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, почему Крым был вынужден пережить энергоблокаду от Украины. Также стало известно, сколько материального ущерба нанесла украинская сторона полуострову за время, по сути, полной блокады республики.