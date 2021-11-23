Оказаться за чертой: волонтеры Крыма помогают инвалидам и многодетным нужными вещами

Крымские волонтеры в рамках проекта «ДомДляВещей» передали нуждающимся одежду и обувь. Как рассказала в комментарии ФАН директор благотворительной организации «Добро мира ― Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич, этот проект существует уже девять лет и обладает крупнейшим в Крыму складом вещей для нуждающихся.

Волонтеры при поддержке минтруда сотрудничают со всеми социальными службами Крыма и ежемесячно, даже в период пандемии, обеспечивают вещами от 1500 до 2000 семей.

«Мы помогаем малоимущим семьям, семьям в тяжелой жизненной ситуации, семьям, которые пострадали от ЧП — пожаров, затоплений, семьям с детьми-инвалидами, многодетным благополучным семьям, одиноким мамам и папам, которые воспитывают детей самостоятельно, опекунам детей, пожилым, одиноким людям», — делится Петрусевич.

Вещи волонтеры получают от неравнодушных крымчан. Кто-то сдает одежду и обувь, оставляя их в специальных домиках для в вещей в ТЦ, кто-то лично передает на склад. Также новые вещи отдают магазины, которые не смогли продать товар. Такие вещи с бирками и документами можно отвозить в детские дома. Б\у вещи там не примут, это связано с эпидемиологическими условиями: на уже использованных вещах могут быть маркеры различных заболеваний, в том числе туберкулезной палочки, а проводить специальную обработку и дезинфекцию там не могут.

freepik.com / freepik

А вот людей, которые спокойно могут принять б\у вещи, огромное количество.

«Мы работаем с социальными службами региона, которые сообщают о нас нуждающимся. Еженедельно у нас по три-четыре грузовые машины с вещами отправляются в различные районы Крыма. На общем складе в Симферополе волонтеры принимают вещи, сортируют их по размеру, сезону, типу. Мы принимаем также коляски, кроватки, детские игрушки», ― объясняет волонтер.

Все вещи на складе собираются по типу и либо передаются в соответствующую соцслужбу, либо находятся на складе вещей, где любой может прийти и получить необходимую вещь. Сам склад вещей для нуждающихся находится в Симферополе, в других городах проводятся акции силами соцслужб. Например, они раскладывают вещи где-то в Доме культуры или в центре самой соцслужбы и проводят ярмарку. Люди, которым что-то нужно, сами приходят и бесплатно берут нужную вещь.

vk.com / Добро Мира-Волонтеры Крыма

Если соцслужба занимается помощью пожилым людям, то им волонтеры предоставляют средства для инвалидов — трости, подгузники, ходунки, инвалидные коляски. Все это выдается в безвозмездное временное пользование.

«Оказаться за чертой… Как же страшно столкнуться с собственной беспомощностью на закате жизни! Сколько пожилых крымчан ведут неравный бой с тотальным одиночеством, болезнями, безденежьем, всеобщим равнодушием. Мир становится серым, и каждый из этих людей очень нуждается в теплом слове, заботе, нашем участии. Друзья, делать добро — очень просто!» ― призывают волонтеры.

Как рассказывает Валерия Петрусевич, им поступает по несколько тонн вещей в неделю. Поэтому волонтеры стараются все раздавать, чтобы одежда не залеживалась. Но при этом у них всегда отложены некоторые вещи на случай срочного обращения. Например, если произошел пожар, а дети остались на улице, то для них уже есть набор одежды.

«Что касается обработки вещей, то мы ее не проводим. Это допускается законом, и так как мы волонтерская организация, у нас просто нет возможности чистить вещи и стирать их, так как объемы огромны. Мы просто их сортируем, совсем истрепанные и негодные вещи выбрасываем», ―сказала собеседница ФАН.

Волонтеры принимают взрослую и детскую одежду, детские принадлежности ― кроватки, коляски, ванночки, продукты питания длительного хранения, бутовую химию и предметы гигиены, подгузники для взрослых и средства реабилитации для инвалидов. Если люди переезжают, в организации готовы принять и мебель в хорошем состоянии, посуду и полотенца.

Ранее ФАН рассказывал, что в Прикамье служба «Дедморозим» совершает около 2500 выездов к детям. Благотворительный фонд помощи детям появился еще в 2012 году, а к его появлению не имеют отношения ни политические, ни бизнес-структуры.