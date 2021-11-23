Правоохранители проводят следственные действия в ГИБДД Крыма

Сотрудники Федеральной службы безопасности проводят следственные действия в Госавтоинспекции Крыма. Как сообщил источник ФАН, оперативные мероприятия в ГИБДД проходят в рамках возбужденного уголовного дела, касающегося мошенничества.

При этом свидетелем по делу проходит заместитель начальника УГИБДД МВД по Крыму. Он не задержан.

«Он проходит как свидетель. Военное Следствие Севастополя работает в отношении его связей», ― сообщил источник.

Ранее ФАН сообщал, что глава Крыма Сергей Аксенов уволил с поста министра культуры Арину Новосельскую. Она подозревается в получении взятки, а в отставку отправлена «в связи с утратой доверия».