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Вскоре Крыму может не понадобиться инфраструктура перекрытого Северо-Крымского канала

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 21:10
Общество
Вскоре Крыму может не понадобиться инфраструктура перекрытого Северо-Крымского канала
Федеральное агентство новостей  / 

В Крыму к середине 2023 года должны завершить строительство водовода, который обеспечит ценным ресурсом восток полуострова. В настоящее время ведется реализация второго этапа прокладки тракта водоподачи от Северо-Крымского канала до Феодосии и Керчи.

Общая протяженность водовода составит 154 километра. Воду подают из трех водозаборов: Новогригорьевского, Нежинского и Просторненского. Предельная мощность построенного тракта составит 390 тысяч кубических метров в сутки.

В комментарии ФАН генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик объяснил необходимость строительства этого тракта.

«Сейчас вода с трех водозаборов сбрасывается посредством труб, проложенных военными, в ближайшую ветку Северо-Крымского канала и таким образом поступает на восток полуострова. Также при необходимости и нормальных объемах из Белогорского и Тайганского водохранилищ вода сбрасывается в реку Биюк-Карасу и в Нижнегорском районе врезается в Северо-Крымский канал, там же дополняет объемы воды для востока», ― поясняет глава ГУП РК «Вода Крыма».

Вскоре Крыму не понадобится даже инфраструктура перекрытого Северо-Крымского канала
roek.ru / Акционерное общество «Объединенная Энергостроительная Корпорация»

Строящийся тракт, говорит Максим Новик, позволит избежать понятной проблемы: Северо-Крымский канал ― это открытый канал, где происходят достаточно серьезные потери и испарения летом.

«Огромные объемы воды теряются, и в процессе транспортировки, а каждый тракт водоподачи — это две трубы, основная и резервная, вода теряться не будет вообще. Это закрытая транспортировка, которая позволит не то что минимизировать потери, а в принципе исключить их», — подчеркнул Новик.

Он также отметил, что трубы дублируют тот же путь, по которому проложен Северо-Крымский канал, так как это самый оптимальный путь для транспортировки воды в восточную часть Крыма. Отметим, что три указанных водозабора начали строить еще в 2014 году. Для этого пробурили по 12 скважин глубиной от 110 метров до 160 метров. В эксплуатацию их ввели летом этого года.

Вскоре Крыму не понадобится даже инфраструктура перекрытого Северо-Крымского канала
roek.ru / Акционерное общество «Объединенная Энергостроительная Корпорация»

Тракт строится по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. На проект выделено порядка 19,6 млрд рублей. Прокладка водовода длиной 65 километров от водозаборов к первой насосной станции в селе Октябрьское уже завершена. Сейчас, на втором этапе, ведется прокладка тракта протяженностью 154 километра от села до очистных в Феодосии и Керчи. Проект предусматривает подачу населению 195 тысяч кубометров воды в сутки: 106 тысяч в Феодосию, Судак и Коктебель, 89 тысяч ― в Керчь.

Стоит отметить, что каждый тракт водоподачи состоит из двух ниток чугунных труб: основной и резервной. Строительная готовность сегодня по всем трем этапам составляет 50%. Окончание всех работ запланировано на 2023 год.

Ранее в Крыму опровергли заявления украинских «экспертов» о том, что спутники не могут идентифицировать воду в водохранилищах восточного Крыма из-за ее якобы плохого качества.

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