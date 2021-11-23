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Ученый Потанин объяснил, почему Крым является лучшим местом для развития виноградарства

Общество
Ученый Потанин объяснил, почему Крым является лучшим местом для развития виноградарства
Федеральное агентство новостей  /  Анна Чудакова

Кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Потанин рассказал ФАН, при каких условиях Республика Крым смогла бы обеспечивать всю Россию вином, а также соответствующей продукцией из винограда. Кроме того, эксперт объяснил, почему полуостров является лучшим местом для развития виноградарства.

После воссоединения Крыма с Россией началось стремительное развитие полуострова, при этом особое внимание уделялось виноградарству. Благодаря этому с 2014 года на территории республики удалось увеличить площадь виноградников более чем в три раза — до 18 тысяч гектаров. Этих результатов удалось достичь благодаря объемной государственной поддержке и выверенной работе министерства сельского хозяйства Крыма.

«У нас целевой функцией должно быть не достижение каких-то результатов относительно, допустим, какого-то предыдущего года и не создание целевой программы на пять-десять лет вперед относительно федерального финансирования, а нам хотя бы добраться до уровней закладки площадей, которые были у нас в советские времена до начала введения так называемого сухого закона в мае 1985 года.

Тогда были самые большие площади под виноградники — они превышали 150–200 тысяч гектаров. Крым в те времена славился тем, что был зоной плодов и виноградников. Если бы полуостров поставил перед собой задачу достичь таких площадей, которые были тогда, и при тех технологиях, что имеются на сегодняшний день, то есть интенсивное насаждение винограда, пусть даже на суходольной культуре, то Крым бы, наверное, обеспечил всю Россию продуктами из винограда», — сказал собеседник ФАН.

Ученый Потанин объяснил, почему в Крыму растет самый лучший виноград в России
Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

По его словам, техническое виноградарство — это не только производство вина, также это соки, концентраты, варенья, сухая продукция, продукты переработки и многое другое, и полуостров должен стать первым в этом вопросе.

«Самое главное, что экологический потенциал в Крыму более яркий, нежели в других регионах Российской Федерации. Данный факт связан с особенностью наших почв, которых в России реально нет — у нас карбонатные почвы, а во всех других регионах преобладающими являются кислые, слабокислые или нейтральные.

Кроме того, у нас растения винограда испытывают определенный дефицит в воде, но это увеличивает сахаристость у виноградных ягод, благодаря чему мы получаем больший выход сушенной продукции, также у нас получаются более вкусные вина и винные продукты», — отметил Потанин.

Ученый Потанин объяснил, почему в Крыму растет самый лучший виноград в России
Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Кандидат сельскохозяйственных наук добавил, что на территории Крыма есть завод по производству шампанских и игристых виноматериалов, поэтому виноградарство должно стать одной из важных отраслей для Республики Крым. Эксперт отметил, что здесь может расти виноград и давать хороший урожай высокого качества даже при неорошаемых условиях, при этом виноградники можно высаживать на территориях, которые слабо пригодны для производства зерновых и кормовых культур.

Дмитрий Потанин подчеркнул, что отсутствие орошения является проблемой для плодово-ягодной продукции, а для винограда это, наоборот. увеличение его качества, поэтому на полуострове виноградарство имеет больше перспектив, чем полное производство плодовой продукции.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что у сельского и винного туризма в России появились перспективы развития, как в Италии. Это поможет привлечь деньги и гостей на полуостров, считают эксперты.

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россия крым вино виноградарство
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