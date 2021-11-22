Крымчане вспомнили, как пережили украинский блэкаут, нагревая кирпичи на газовой плите

В шестую годовщину блэкаута, устроенного Украиной, крымчане рассказали корреспонденту ФАН, где их застала энергоблокада и как они грелись зимой 2015–2016 годов.

В ночь на 22 ноября 2015 года украинские экстремисты подорвали опоры ЛЭП, питающие Крым. Из-за этого весь полуостров погрузился во тьму: не было мобильной связи, люди оказались в полном неведении о происходящем. О диверсии со стороны Украины узнали только на следующее утро и то в основном по «сарафанному радио».

Елена Маслова говорит, что уже собиралась спать, как в доме погас свет, выглянула в окно ― вся Алушта во мраке. Сначала значения не придала, подумала, что, возможно, авария произошла на сетях, к утру все починят. Не починили.

«Моя тетка в то время находилась в Щелкино, на востоке Крыма. И там люди остались не только без света, но и без газа. Представляете? В холодный ноябрь и накануне зимы они остались вообще без возможностей приготовить пищу. Знаю, некоторые у себя во дворах иногда костер разжигали. Но ведь дров не напасешься, учитывая впереди всю зиму! Но их не бросили: в то время МЧС развернули полевые кухни и палатки. Люди ходили туда греться, обедать, пить горячий чай. Да и в Алуште в то время ситуация была не намного лучше. Такого ужаса я никогда не забуду, когда город во тьме, ты даже не можешь позвонить близким людям, переживая о том, что с ними. По улицам по вечерам старалась вообще не ходить. Мало ли», ― сказала крымчанка Елена Маслова.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

«Свет давали два раза в день — часа на два, иногда немного дольше. У нас на улице его включали с пяти до семи утра и вечером около девяти часов. В нашем доме нет центрального отопления, мы всегда использовали электрические батареи. Тогда же пришлось греть кирпичи на газовой плите, чтобы хоть как-то отапливать дом. Бойлер у нас тоже электрический, чтобы помыться, нагревали кастрюли с водой на плите и мылись в тазиках. Вот такая зима 2015 года. Спасибо Украине за эти экстремальные условия», — поделилась с ФАН жительница Ялты Ольга Яковлева.

Новостное агентство «Харьков». / Евгения Авраменко

«Из-за блокады школы и детские сады ушли на вынужденные каникулы. Я как воспитатель на время осталась и без работы, и со своими двумя маленькими детьми. Причем муж у меня в тот момент на заводе работал, который на время закрыли из-за отсутствия электроэнергии. Период тяжелый был, в себя от шока начали приходить только недели через две», — поделилась Алина, проживающая в Феодосии.

К маю 2016 года веерные отключения света и графики подачи электроэнергии в крымских городах прекратились, было частично восстановлено уличное освещение, возобновлена работа объектов, которые остановились из-за энергодефицита. Энергомост, протянутый из Краснодарского края в Крым, на полную мощность начал работать 11 мая 2016 года.

Ранее известный публицист Константин Кеворкян рассказал в комментарии ФАН, как республика пережила энергетическую блокаду со стороны Украины. Также эксперт объяснил, почему Киев вряд ли мог бы отказаться от идеи организовать, по сути, полную блокаду российского полуострова.