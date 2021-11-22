Построить город в Крыму с нуля: мэр высокотехнологичного Иннополиса поделился с ФАН опытом

Мэр Иннополиса, города высоких технологий, Руслан Шагалеев рассказал ФАН, как удалось воплотить в жизнь мечту IT-специалистов в Татарстане, и поделился мнением, в каком направлении ее стоило бы развивать в Крыму.

В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал создание на территории полуострова нового города-курорта. По планам, местом возведения станет Сакский район на западе республики. Город будет рассчитан на 50 тысяч человек населения и туристов в курортный сезон. Номерной фонд гостиниц и апартаментов составит 10 тысяч.

«Идеологию эту мы поддержали. Сейчас идут расчеты и подготовка технико-экономического обоснования такого проекта для западного Крыма. В Сакском районе есть большие свободные площади. И есть понимание, что это направление в первой линии будет востребовано», — заявил глава Крыма.

ФАН пообщался с мэром города Иннополис Русланом Шагалеевым и узнал, как в 2015 году с нуля появился город высоких технологий и чем он живет сегодня.

Строительство Иннополиса началось в июне 2012 года. Действующий на тот момент премьер-министр России Дмитрий Медведев, президент Татарстана Рустам Минниханов и министр связи и массовых коммуникаций страны Николай Никифоров заложили капсулу с посланием будущим жителям на стартовой площадке строительства города в Верхнеуслонском районе Татарстана. Ровно три года спустя Иннополис был открыт официально.

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Как говорит Руслан Шагалеев, мастер-план Иннополиса был разработан архитектурно-планировочным бюро RSP во главе с Лиу Тай Кером — архитектором, создавшим образ современного Сингапура. Специалисты разработали единую сеть велодорожек и общественных пространств. Заложили функциональное зонирование территории: жилую зону, зону технопарков, Университет Иннополис и социальную инфраструктуру. В рамках российского правового поля план был адаптирован и реализован проектными институтами Республики Татарстан.

«В Иннополисе сегодня проживает почти 4100 человек. Еще около 2000 приезжают ежедневно в город на работу. У нас молодое население, средний возраст жителей — 31 год. И большая часть из них работает в IT-сфере. Сейчас Иннополису шесть лет. Построена вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни. Только за последние три года в Иннополисе появились новая школа, городское пространство ArtSpace, скейт-площадка, технопарк, ярмарочная площадь, детская и воркаут- площадки и два жилых квартала арендного фонда города. В июне этого года началось строительство нового жилого микрорайона «Ю-1» и продолжается застройка жилого комплекса из двух- и трехэтажных таунхаусов «Зион-2». В ближайшие несколько лет население города вырастет более чем в три раза», — подчеркнул Руслан Шагалеев.

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При этом, как говорит мэр Иннополиса, Крым славится природой, климатом и уникальной экосистемой. Регион является точкой притяжения для туристов, поэтому ему стоит задуматься и пользоваться другими направлениями для развития.

«Так как в Крыму планируется построить новый туристический город, считаю, что ему необходимо следовать современным тенденциям туризма и создавать инфраструктуру, востребованную у туристов нового поколения — цифровых кочевников. Многие компании, особенно в условиях пандемии, переводят сотрудников на удаленную работу. Высокооплачиваемые цифровые кочевники (IT-специалисты, дизайнеры, копирайтеры, журналисты) предъявляют высокие требования к инфраструктуре в таких курортных городах: апартаменты, спроектированные для долговременного проживания с местами для проведения видеоконференций и дистанционных встреч, кафе и рестораны, современные спортивные залы и другая инфраструктура, к которой привыкли жители крупных городов мира», — говорит Шагалеев.

Pr Scr youtube.com / Евгений Щепинский

Вполне вероятно, что digital-номады будут приезжать на временное проживание с семьями, а это значит, им необходимы школы и детские сады, в которые можно быстро устроить ребенка.

«Современные исследования показывают, что такие цифровые кочевники зачастую отдают предпочтение теплым странам, таким как Таиланд, Турция, Индонезия. Очень надеюсь, что новый город в Крыму сможет стать началом изменения этой тенденции. Искренне желаю проектировщикам и строителям нового города успехов и процветания их будущего детища!» — пожелал Руслан Шагалеев.

Ранее о планах построить город-курорт на западе Крыма заявлял бывший вице-премьер полуострова Евгений Кабанов. Он не говорил о деталях проекта, но отмечал, что его курирует зампредседателя федерального правительства Марат Хуснуллин. В 2020 году глава минкурортов Вадим Волченко в комментарии ФАН рассказывал о новом туристическом кластере, который, согласно планам, появится в Евпатории и сможет принимать около 40 тысяч отдыхающих ежегодно.