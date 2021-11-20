Крым стал лидером среди регионов ЮФО по темпам роста сельхозпроизводства

Симферополь, 20 ноября. Республика Крым заняла первое место среди регионов Южного федерального округа (ЮФО) по темпам роста производства сельскохозяйственной продукции за девять месяцев 2021 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Он уточнил, что рост производства по итогам трех кварталов составил 18,6%. По этому показателю республика опередила Краснодарский край (+10,9%) и Ростовскую область (+3,5%).

По словам Рюмшина, производство зерновых и зернобобовых культур и подсолнечника выросло по сравнению с 2020 годом на 60%. Как отметил министр, это позволило повысить показатели растениеводства на 37,6%.

Чиновник добавил, что в 2021 году в Крыму на 400 гектаров была увеличена площадь под овощные культуры в открытом грунте. В настоящее время для этих целей в республике предназначено 6,9 тысячи гектаров, указал Рюмшин.

Винодел Кира Ефимова ранее рассказала ФАН об основных проблемах, с которыми сталкиваются крымские предприниматели при организации программ сельского туризма. Под понятием сельского туризма подразумевается проведение экскурсий, а также возможность размещения туристов на территории сельхоз предприятий.