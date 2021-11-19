ФАН публикует видео с судебного процесса в отношении главы минкультуры Крыма

Москва, 19 ноября. Федеральное агентство новостей опубликовало видео из зала Басманного суда Москвы, где проходит процесс в отношении главы Минкульта Крыма Веры Новосельской.

Согласно материалу, судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 17 января 2022 года в отношении чиновницы. На видео демонстрируется процесс оглашения судебного решения.

Ранее в СК России сообщили, что в отношении Новосельской возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере». Ее допросили и предъявили обвинения.

Следователи установили, что в 2018 году крымская чиновница получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку в размере 25 миллионов рублей. Она должна была за определенную плату заниматься покровительством при выполнении работ на стройке Крымского государственного центра детского театрального искусства.