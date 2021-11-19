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Туристы из Воронежа поделились впечатлениями об отдыхе в Крыму в ноябре
Общество
Туристы из Воронежа поделились впечатлениями об отдыхе в Крыму в ноябре
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Туристы из Воронежа, несмотря на многие коронавирусные ограничения, приехали в Крым в ноябре и совсем не пожалели. Об этом они рассказали в комментарии корреспонденту ФАН во время отдыха в Ялте.

Олег и Галина Марковы в отпуск решили отправиться неожиданно, поэтому не хотели заморачиваться с поиском туров за границу, учитывая сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом.

«Сейчас цены намного ниже, чем летом. Билеты на поезд нам обошлись в одну сторону меньше чем в 6 тысяч рублей за двоих. Обратно еще не брали, пока просто гуляем, отдыхаем, потому как мест очень много, уедем в любой день. Уже были в Судаке, Севастополе, Симеизе — с удовольствием поднялись на скалу Диву. Пробуем почти каждый день ваши вина от местных производителей», — рассказала Галина.

Туристы из Воронежа поделились впечатлениями об отдыхе в Крыму в ноябре
Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

По ее словам, конечно, они надеялись, что будет теплее, однако сильно об этом не переживают. Олег Марков от себя добавил, что его очень впечатляют хорошие дороги во многих населенных пунктах и развитая инфраструктура. Кстати, также туристы рассказали, что думали, в Крыму оставят большую часть своих накоплений, однако были приятно удивлены ценами.

«Такие цены нас, мягко говоря, удивили. Судя по комментариям, летом тут было очень дорого. Сейчас же, видимо, из-за несезона и еще QR-кодов все дешевле. Я имею в виду кафе. Например, мы были в кафе в Бахчисарае, официантка рассказала, что у них в начале ноября все позиции в меню подешевели на 30% — владельцы пошли на это, чтобы сохранить бизнес на плаву в такое непростое время», — пояснила Галина Маркова.

В целом супружеская пара отмечает, что они никогда не уезжали в отпуск в ноябре и отдыху в Крыму рады.

Ранее министр курортов Крыма Вадим Волченко рассказал, как введение QR-кодов сказалось на турпотоке на полуостров. По его словам, сначала произошло снижение бронирования отдыха на 1520%, потом же ситуация более-менее выровнялась.

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крым туризм
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