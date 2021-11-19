Ученый Потанин объяснил, как Крым поможет развить виноградарство в России

Кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Потанин рассказал в комментарии ФАН, чем известен крымский институт «Магарач». Эксперт объяснил, зачем нужны центры селекции и почему модернизация института — крайне важное событие для России.

В Ялте на базе всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» к 2025 году построят научный центр селекции винограда за 3,2 млрд рублей. Общая площадь корпуса составит более 18 тысяч квадратных метров. На территории будут распложены научные лаборатории, специальные помещения для выращивания саженцев, дегустационные залы и многое другое.

«Магарач» был основан указом императора Николая I в 1828 году для развития садоводства и виноделия.

«Магарач» — это один из старейших сельскохозяйственных научно-исследовательских подразделений во всей России. Причем он старейший с точки зрения виноградарства. Еще с царских времен там изначально занимались и селекцией, и подбором сортов, которые приспособлены к российским условиям. То есть у института есть большая традиция. И самое главное — у них старейшая коллекция вин. В «Магараче» всегда занимались поддержкой автохтонных сортов, то есть местного происхождения, а также селекцией винограда — выведения своих сортов. При этом если обратить внимание на список селекционных достижений, допущенных на территории РФ, то больше трети сортов из списка — это как раз образцы, выведенные в «Магараче», — отметил собеседник ФАН.

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Современные тенденции требуют производства высококачественного и оздоровленного посадочного материала. Он увеличивает продуктивность на 25-30% без изменения агротехнологии выращивания. Необходимо создать такую лабораторию, которая позволит выращивать оздоровленный посадочный материал. Также необходим и усиленный биотехнологический комплекс. Все это и входит в план по созданию центра.

«Ранее в «Магараче» занимались биотехнологией с точки зрения научных исследований, а сейчас это нужно вывести на производственный уровень. У них есть маточные насаждения своих сортов, но объемы их производства, естественно, в качестве привойного и подвойного материала, не позволяли обеспечить сколько-нибудь в значимых количествах производителей, то есть питомниководов. Естественно, что в институте должна быть усиленная коллекция их сортов, правообладателями которых они являются, чтобы предоставить элитный материал непосредственно для всех тех питомниководческих предприятий, которые будут в дальнейшем его выращивать и размножать, а также оказывать услуги по закладке промышленных насаждений винограда», — подчеркнул Дмитрий Потанин.

Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

Это очень правильное и серьезное направление. Оно как нельзя актуально в связи с введением закона «О виноградарстве и виноделии». После того, как с 2021 года наконец-то включилось положение, что под закладку многолетних насаждений субсидироваться будут исключительно посадочные материалы тех сортов и подвоев, которые выращены в России, проблема с материалом усиливается и обостряется.

«Посадочного материала винограда в России производится на сегодняшний день недостаточно — максимум 30% от необходимой потребности. И «Магарач» — это как раз первая структура, откуда должен будет выращиваться элитный посадочный материал, чтобы уже питомниководческие предприятия могли производить и реализовывать ординарный материал. А для этого должны быть головные научно-исследовательские учреждения, каким и является институт «Магарач». То есть все было сделано правильно и обоснованно с точки зрения государства — это логично, обоснованно, возможно, надо было сделать это раньше. Государство, осознавая эти проблемы, с которыми столкнулось современное виноградарство в России, изыскало резервы, чтобы профинансировать строительство такого научного центра, несмотря на сложную обстановку», — сказал собеседник издания.

Пресс-служба Агрофирмы «Золотая Балка» /

Потанин добавил, что сорта, произведенные и выведенные в «Магараче», адаптированы к местным условиям выращивания. Он считает, что без этого института и его структур отечественное виноградарство, крымское в частности, не смогло бы существовать полноценно. Ученый отметил, что является представителем Крымского федерального университета. Их кафедра всегда поддерживает с «Магарачем» хорошие и добрые отношения, они обмениваются опытом.

Ранее ФАН сообщал, что у сельского и винного туризма в России появились перспективы развития, как в Италии. Однако для этого нужно провести комплексную работу — отдельная отрасль в туризме только набирает популярность в стране.