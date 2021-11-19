Глава УГИБДД Крыма Борисенко рассказал о пугающем количестве пьяных водителей за рулем

Всемирный день жертв дорожно-транспортных происшествий установлен в третье воскресенье ноября. В Крыму к этому дню приурочили акцию «Донор», кровь 18 и 19 ноября для нуждающихся сдают во всех городах республики.

Начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко сообщил, как обстоит ситуация с аварийностью на дорогах Крыма, отметил наиболее часто встречающиеся нарушения и рассказал о пьяных водителях за рулем.

Отметим, только за 18 ноября в России произошло 253 ДТП, в которых погибло 20 человек, были ранены 295 человек, из них 29 детей. Как отмечает Борисенко, на протяжении последних пяти лет в Крыму наблюдается тенденция к снижению ДТП, снижается и число погибших и пострадавших. По итогам десяти месяцев этого года количество аварий уменьшилось на 6,8%.

Серьезно правоохранителей беспокоит то, что на дорогах увеличивается количество водителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения. Их иногда выявляется даже больше, чем пьяных водителей. По данным Анатолия Борисенко, в ходе проведения профилактического мероприятия «Месячник безопасности дорожного движения» в сутки выявляется порядка 25-27 водителей в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Эти люди являются потенциальными виновниками аварий и гибели людей.

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В свою очередь, директор благотворительной организации «Добро мира ― Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич отметила важность сдачи крови в качестве доноров.

«Один донор спасает три жизни. Это компонент тромбоцитов, эритроцитов и плазмы крови. Три жизни можно спасти одной единственной донацией. Вся кровь, собранная в ходе данной акции, идет людям, которые проходят тяжелое лечение, детям, которые нуждаются в переливании и, конечно, тем людям, кто пострадал в ДТП. Им кровь нужна своевременно, нет возможности собирать ее впрок», — сказала волонтер.

Валерия Петрусевич как волонтер обратилась к водителям, подчеркнув, что их организации очень не хватает волонтеров на автомобилях — тех, кто может отвезти медикаменты болеющим людям или уделить час времени и отвезти инвалида в больницу.

Ранее ФАН сообщал, что в России начали действовать новые правила регистрации тюнинга. Теперь тюнинг без согласования с ГИБДД может обернуться штрафом для автовладельца.