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Происшествия
Знакомые охарактеризовали пропавшего в Судаке 12-летнего школьника как спокойного
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Знакомые охарактеризовали пропавшего в Судаке 12-летнего школьника как спокойного
Происшествия
Знакомые охарактеризовали пропавшего в Судаке 12-летнего школьника как спокойного
Global Look Press  /  Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com

В Судаке продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал накануне вечером ― он ушел из дома в селе Грушевка и до сих пор о нем ничего неизвестно. Сейчас более 200 человек, в числе которых сотрудники МЧС, Следственного комитета, МВД, казаки и волонтеры, ищут его по всей округе. По некоторым данным, мальчик вчера вечером ушел в сторону леса и там его ищут в первую очередь.

«До сих пор длятся поиски. Я домой шла, видела массу машин возле леса», ― сообщала местная жительница Татьяна Петряшева.

При этом, как выяснил ФАН, одноклассники и знакомые характеризуют мальчика как спокойно и уравновешенного. Он ничем особым не выделялся, агрессии не проявлял, с приемной семьей общался нормально.

Сейчас члены группы «ЛизаАлерт» разыскивают водителей, кто в предположительное время пропажи ребенка проезжал в этом районе, чтобы изучить записи с камер наблюдения.

«Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам для просмотра. Возможно, именно вы сможете помочь найти ребенка», ― указано в общении поискового отряда.

При этом в тематических группах неравнодушные крымчане собираются на своих авто и тоже едут к месту поисков, чтобы помочь правоохранителям в розыске мальчика. В местной школе сейчас развернут специальный штаб для поиска ребенка.

Ранее ФАН сообщал, что Следственный комитет завел уголовное дело по факту пропажи 12-летнего ребенка в городе Судак. Сотрудники СК в рамках расследования изучают приемную семью мальчика.

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