У сельского и винного туризма в России появились перспективы развития, как в Италии

Руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по винному туризму Елена Порман рассказала, какие есть перспективы у развития сельского и винного туризма в России. Кроме того, эксперт объяснила на примере Италии, какие меры необходимо принимать для привлечения гостей к набирающему в стране популярность, по сути, новому виду туризму.

Сегодня в Алуште проходит последний день проведения международной туристической выставки «Интурмаркет» и форума «Открытый Крым», где в объединенном онлайн-формате проходит обсуждение основных направлений развития внутреннего туризма в РФ. Участие в мероприятии принимает множество экспертов и руководителей этой сферы, передает ФАН.

«Для развития винного туризма можно выделить два основных направления. Во-первых, конечно, это отраслевые причины, то есть бурный рост российского виноделия. За последние несколько лет увеличились меры господдержки, рост посадок винограда и активное наращивание компетенции виноделов, что способствует повышению качества продукта. То есть идет большой прогресс в развитии собственной винодельческой индустрии. Внешними причинами роста винного и сельского туризма сейчас является интерес к внутреннему туризму и внешние условия, ограничения, которые существуют для посещения других стран. Все это существенно увеличивает интерес к локальному продукту, к локальным туристическим объектам, местным традициям и отдыху на природе внегородской среды. В результате за два-три года мы видим огромный рост интереса и публики, и турбизнеса к этой тематике», — заявила Елена Порман.

Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

Эксперт добавила, что когда «винный турист» планирует путешествие, он ищет не само вино, а культурный ландшафт, традиции, гастрономическую культуру и только в четвертую очередь уже вино как некий объединяющий сразу несколько направлений, интересов элемент — так говорят международные коллеги из Италии.

«В той же Италии, если говорить о международном опыте, который нам известен и который было бы интересно перенимать, есть нормативные акты, регулирующие винный и сельскохозяйственный туризм, и там особое внимание уделяется защищенному происхождению и качеству самой местности. Также регламентируются требования к хозяйствам в вопросах наличия определенной инфраструктуры для приема туристов: указатели, парковки, информационное обеспечение, компетентный и квалифицированный персонал, работающий с туристами, что очень важно. Для того, чтобы показать потенциал этой отрасли, я бы опять привела в пример Италию. Так, в доковидном 2019 году там насчитывалось 15 миллионов винных туристов, а все это вместе составляло совокупный доход от оборота почти 3 миллиарда евро», — сказала руководитель комиссии РСТ по винному туризму.

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Елена Порман отметила, что по оценке Ростуризма сельский туризм в России сегодня составляет пока 2%, из них винный туризм — это еще какая-то доля процента от общего оборота туризма. Но потенциал огромный, и в ближайшие несколько лет страна может получить рост в этой отрасли и в 50%, и в 100% от предыдущих годов. Но надо выработать в регионах систему оценки этого турпотока, надо сконфигурировать реестр объектов винного туризма, требования к нему и продумать систему аккредитации гидов, констатировала эксперт.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что туристическая сфера Крыма испытывает дефицит профессиональных кадров. По некоторым данным, количество незакрытых вакансий в этом турсезоне уже достигало 15 тысяч.