СК просит арестовать главу минкульта Крыма Новосельскую по делу о взятке в 25 млн рублей

Севастополь, 19 ноября. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения главе министерства культуры Крыма Веры Новосельской. Чиновницу задержали по подозрению во взяточничестве.

Запрос на избрание меры пресечения в виде ареста поступил в суд. В скором времени данный вопрос будет рассмотрен на заседании. О сроке нахождения под стражей, который запросили следователи для Новосельской, пока неизвестно.

Правоохранители задержали главу республиканского минкульта 18 ноября. В доме и по месту работы чиновницы прошли обыски. Новосельская стала фигурантом дела о взяточничестве. Ее подозревают в незаконном получении 25 млн рублей от компании, которая должна была заняться реконструкцией театра. В обмен на деньги крымская чиновница обещала строителям свое покровительство.