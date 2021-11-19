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Винодел Ефимова указала на проблемы сельского туризма в Крыму и Севастополе
Экономика
Винодел Ефимова указала на проблемы сельского туризма в Крыму и Севастополе
Федеральное агентство новостей  /  Анна Чудакова

Генеральный директор КВХ «К2», винодел Кира Ефимова рассказала, какие проблемы испытывают предприниматели Крымского полуострова во время организации программ сельского туризма.

По ее словам, понятие «сельский туризм» включает проведение экскурсий, а также возможность размещения туристов на территории сельскохозяйственного предприятия. Но, к сожалению, на данный момент эти пункты не консолидированы с другими законами. Об этом она заявила во время выступления на площадке международной туристической выставки «Интурмаркет» и форума «Открытый Крым» в Алуште, передает корреспондент ФАН.

«Например, все мы знаем, что строительство на сельхозземле на данный момент запрещено. Я как предприниматель уже третий год пытаюсь построить объекты туристической привлекательности на своей земле, которая для сельхозвысадок непригодна. Есть такой участок, но, к сожалению, я до сих пор не смогла этого сделать. Потому что тут еще нет законодательной базы. И еще рано говорить о том, что мы можем строить какие-то туристические дома на сельскохозяйственной земле», — сообщила генеральный директор КВХ «К2».

Кира Ефимова добавила, что сначала необходимо состыковать новые изменения с существующим законами, поскольку только после этого предприниматели смогут легитимно решить вопрос. Но на данный момент существует еще большое количество проблем по принятию гостей в рамках сельского туризма, констатировала винодел.

Ранее стало известно, что тысячи рабочих мест с достойной оплатой появятся в Крыму благодаря туризму. По некоторым оценкам, это произойдет в ближайшие годы.

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крым севастополь сельский туризм
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