Винодел Ефимова указала на проблемы сельского туризма в Крыму и Севастополе

Генеральный директор КВХ «К2», винодел Кира Ефимова рассказала, какие проблемы испытывают предприниматели Крымского полуострова во время организации программ сельского туризма.

По ее словам, понятие «сельский туризм» включает проведение экскурсий, а также возможность размещения туристов на территории сельскохозяйственного предприятия. Но, к сожалению, на данный момент эти пункты не консолидированы с другими законами. Об этом она заявила во время выступления на площадке международной туристической выставки «Интурмаркет» и форума «Открытый Крым» в Алуште, передает корреспондент ФАН.

«Например, все мы знаем, что строительство на сельхозземле на данный момент запрещено. Я как предприниматель уже третий год пытаюсь построить объекты туристической привлекательности на своей земле, которая для сельхозвысадок непригодна. Есть такой участок, но, к сожалению, я до сих пор не смогла этого сделать. Потому что тут еще нет законодательной базы. И еще рано говорить о том, что мы можем строить какие-то туристические дома на сельскохозяйственной земле», — сообщила генеральный директор КВХ «К2».

Кира Ефимова добавила, что сначала необходимо состыковать новые изменения с существующим законами, поскольку только после этого предприниматели смогут легитимно решить вопрос. Но на данный момент существует еще большое количество проблем по принятию гостей в рамках сельского туризма, констатировала винодел.

Ранее стало известно, что тысячи рабочих мест с достойной оплатой появятся в Крыму благодаря туризму. По некоторым оценкам, это произойдет в ближайшие годы.